Roberto Mosquera en guerra con Clarín: Son "Mala leche", "perdieron categoría" y los enjuiciará

Indignado y furioso. Así terminó Roberto Mosquera tras conocer el artículo que publicó el diario argentino Clarín en el que bajo algunos supuestos insinuó que no el técnico peruano está bajo 'sospechas de arreglo', favoreciendo a River Plate. Esto tras la última derrota 8-0 de Wilstermann y otra del 2015 ante Tigres de México, ambas por Copa Libertadores.



"Sospechas de arreglo", fue la volada que dio pie al polémico titular de Clarín "El DT de Wilstermann ya había estado en otro resultado "raro" que favoreció a River". En la misma dirección prosiguió con la descripción del artículo: "En el 2015, cuando el Millo se estaba quedando afuera en la zona de grupos, Roberto Mosquera dirigía a Juan Aurich, que perdió otro partido insólito. Luego, River ganaría la Copa".



Ante esto, Roberto Mosquera no se quedó callado y arremetió contra el poderoso medio gaucho. "Hay medios que uno respeta por su trayectoria en el tiempo, pero que la modernidad los lleva a competir con otros que solo hablan de honras ajenas, tonterías y no les importa perder su imagen de seriedad. Pierden su estilo y su categoría solo para vender. Este es el caso", disparó Roberto Mosquera en declaraciones a El Comercio.

"Es algo muy de mala leche"

"Tengo una unión con River sin querer, por amistad. Mi padre jugó con Di Stéfano, quien me llevó en brazos, con Pedernera y Rossi. Nací y vi fotos de ellos y así surgió mi simpatía por River. Comencé a seguirlo, a comprar la revista El Gráfico y después pude jugar en el Monumental contra Alonso, Passarella, Jota Jota López y hasta Ramón Díaz. Nunca me voy a olvidar de un partido en el que me marcó Tarantini", citó diario Clarín, una frase atribuida a Roberto Mosquera.



Pero Roberto Mosquera replicó así: "River Plate demostró una gran jerarquía y nosotros tuvimos un partido pésimo en parte generado por lo que sucedió la noche anterior en la que barras bravas le infringieron una paliza tremenda a tres chicos hinchas de Wilstermann. A uno le cortaron la mejilla y tuvieron que ponerle 15 puntos. Lo de Di Stéfano es una maldad. No lo conocí, mi padre jugó con él hasta 1952 y yo nací mucho después. Es algo muy de mala leche", agregó.

"nO FUI DESPEDIDO COMO DICEN"

Además, el artículo de Clarín hizo refrencia a un partido del 2015 entre Juan Aurich y Tigres de México en el que cayó derrotado por 5-4, lo que permitió la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores.



"Como si no estuvieran ante la posibilidad de ganarse el bronce avanzando en la Libertadores y hasta sumando una generosa cantidad de dólares, los jugadores del Juan Aurich caían derrotados, por 5 a 4, ante el equipo alternativo de Tigres. Y los comentarios previos de que la Conmebol no estaba dispuesta a dejar a River afuera de la competencia tomaban más y más fuerza", fue la más dura insinuación que tuvo Clarín respecto al equipo chiclayano y al técnico Roberto Mosquera.



No obstante, Roberto Mosquera, también aclaró lo acontecido hace dos años: "Con Juan Aurich, un equipo muy pequeño, empatamos en el Monumental 1-1 y también empatamos en Chiclayo. Todo claro ante una potencia que no pudo con Aurich. Nos eliminó Tigres, un equipo multimillonario, en un gran partido que hicimos con el equipo que salió subcampeón de la Libertadores. Y terminé mi contrato con Aurich hasta el último día, no como dicen que fui despedido", prosiguió.

"serán querellados judicialmente por difamación"

Siempre en referencia a la misma fuente, Roberto Mosquera no tuvo reparos en afirmar que tomará medidas legales contra Clarín: "Mi staff de abogados va a comunicarse con la Embajada de Perú en Buenos Aires y se le enviará una carta notarial para que en el lapso de 48 horas se disculpen o serán querellados judicialmente por difamación. Es mi derecho. Tengo 35 años como jugador y entrenador, con una conducta intachable y una trayectoria impecable", finalizó.

