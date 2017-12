Roberto Mosquera sobre Claudio Pizarro: "Si va al Mundial, le quita un lugar a un joven"

El técnico Roberto Mosquera , se refirió a la posible convocatoria de Claudio Pizarro, de 39 años, a la selección peruana para que juegue el Mundial Rusia 2018 .



"Yo he sido un defensor permanente de Claudio Pizarro. Lo han maltratado muchísimo, sobre todo en programas cómicos, al ponerlo como un aniñado. No lo conozco mucho, solo he conversado una vez con él. Es un tipazo, es uno de los mejores jugadores peruanos de la historia", aseguró Roberto Mosquera sobre el atacante de Colonia de la Bundesliga en declaraciones a radio Ovación.



"Yo creo que si va Claudio Pizarro, le corta el camino a un chico que tiene que jugar en el Mundial Catar 2022. Por sentido común, tienen que llevar a un chico, pero al final el que decide es Ricardo Gareca y vamos a respetarlo", argumentó Mosquera.



Claudio Pizarro fichó por Colonia la temporada 2017-2018 pero no ha tenido continuidad. El atacante disputó solo cuatro partidos, de ellos uno de titular. En total jugó 188 minutos. Es decir, Pizarro en media temporada estuvo en un campo de juego poco más de dos partidos de 90 minutos.



Por otro lado, el DT Mosquera expresó que desea seguir su carrera en el exterior y que incluso tiene algunas opciones. El último club del estratega nacional fue Wilstermann de Bolivia.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.