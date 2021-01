SE LE ESCAPÓ DE LAS MANOS. Roberto Mosquera tuvo que pedirle disculpas a Coki González por un comentario que realizó en su contra durante medio de una entrevista que le hicieron en Instagram. El DT de Cristal contaba una anécdota cuando soltó la polémica frase sobre el periodista de Latina

El pasado 4 de enero, Roberto Mosquera concedió una entrevista vía Instagram con la página “AHISC - Asoc Hinchas Internacional Sporting Cristal”, en la que se refirió a Coki González con una fuerte revelación.

Coki me ha dicho una broma y levanta el teléfono Coki y me dice ‘¿Oe, tú qué te crees?’ No sé que estupidez me dijo y como dice Farfán ‘Él se mete su jajajá’ ¿Sabías, no? Coki Gonzales se mete su jajajá entonces seguro estaría cruzado porque se le habría acabado, no sé”, dijo Roberto Mosquera en el video.

Después de que muchos usuarios empezaron a viralizar el video con el polémico comentario sobre Coki González, Roberto Mosquera tuvo que pedirle disculpas publicas mencionando que se trataba de una broma de mal gusto.

“Coki Gonzales, ¿Cómo te va? Te conozco desde niño, de María Reyna. Hemos tenido siempre una buena relación. En esta oportunidad, para presentarte mis sinceras disculpas. Ha sido de muy mal gusto una broma que seguro te has sentido dolido. Quiero levantar esa broma absurda, en un momento en el cual nos podemos nublar por algunas cosas, pero nunca he tenido mala intención contigo. Tu también eres bastante mordaz conmigo, con la mayoría, pero igual no ha sido agradable. Mis sinceras disculpas a ti, a tu familia. Seguramente más adelante cuando el dolor te pase nos juntaremos para hablar de lo que más nos gusta: el fútbol. Bendiciones familiares”, expresó Mosquera.

Al respecto, Coki Gonzáles dijo previamente que tomaría acciones legales contra Roberto Mosquera por su comentario. El periodista se mostró indignado con lo sucedido.