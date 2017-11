Roberto Mosquera fue destituido como entrenador de Jorge Wilstermann por este garrafal error

El entrenador peruano Roberto Mosquera fue destituido hoy por el Jorge Wilstermann boliviano por alinear a cinco extranjeros en el partido contra el Bolívar jugado este domingo. El error costará la pérdida de puntos al club 'aviador'.



El reglamento permite la alineación de cuatro extranjeros, por lo que el Rojo de Cochabamba perderá el punto logrado con el empate, pero además podrían restarle otras tres unidades si los rivales deciden impugnar el encuentro.



El presidente de Jorge Wilstermann, Grover Vargas, anunció a los medios en Cochabamba que se llegó a un acuerdo con Roberto Mosquera para dar por finalizado el contrato y que quedarán al mando del equipo de forma interina los jugadores más experimentados: Edward Zenteno, el brasileño Álex da Silva y el uruguayo Enrique Díaz.



El Jorge Wilstermann y el Bolívar empataron 2-2 ayer en Sacaba en la decimoquinta jornada del torneo Clausura.



En la segunda mitad del partido, Roberto Mosquera reemplazó a Jorge Ortiz por el centrocampista brasileño Carlinhos, pese a que en la cancha ya se encontraban el chileno Raúl Olivares, los brasileños Da Silva y Serginho, y el argentino Cristian Chávez.



El presidente de Jorge Wilstermann lamentó lo ocurrido porque esperaban la victoria del equipo para volver al liderato.



El dirigente anunció que se tomará "el tiempo necesario" para hallar al reemplazo del peruano y que "la decisión que se tome sea la mejor para el club".



Añadió que internamente se aplicarán las sanciones que correspondan a quienes no alertaron a tiempo al técnico peruano del error que cometió.



Roberto Mosquera llegó al banquillo del Jorge Wilstermann en enero de este año y llevó al club boliviano hasta la fase de cuartos de final de la Libertadores, en la que fue eliminado tras caer por 8-0 ante el River Plate argentino.



Los 'aviadores', que lideraron durante varias jornadas el Clausura boliviano, ocupan el segundo lugar con 27 unidades, tres menos que el líder Bolívar, del español Beñat San José.



EFE