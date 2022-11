Sporting Cristal anunció el último lunes la salida de Roberto Mosquera de la dirección técnica tras quedar eliminado de la Liga 1 2022. El estratega peruano todavía no tiene un futuro definido, sin embargo, Bolívar ha puesto interés en él.

De acuerdo con portal Deporte Total TV de Bolivia, el nombre del entrenador nacional gusta en la dirigencia de los ‘Celestes’ por su estilo de juego. Por eso, ha surgido como posibilidad para tomar las riendas del equipo en caso el brasileño Antonio Carlos Zago no continúe como DT.

Al respecto, Mosquera se refirió a la opción de volver a dirigir en Bolivia, pues antes estuvo al mando de Jorge Wilstermann y Royal Pari. “He escuchado lo mismo y no he tratado de opinar. Un equipo me llamó directamente y del otro he escuchado algunas cosas, pero tienen entrenador y lo ha hecho muy bien”, declaró en diálogo con ‘Toto’ Arévalo para el mencionado medio.

Tras ser consultado sobre una frase que soltó en una charla con amigos en la que afirmó que podría sacar campeón de la Copa Libertadores a la ‘Academia’, el estratega confirmó dichas palabras. “Sí, lo hice y lo dije al interior porque Bolívar tiene un respeto, pero también una deuda que con los presupuestos que maneja, y los refuerzos, debe acercarse a su historia, la cual se hace consiguiendo una Copa Libertadores”, agregó.

El último encuentro del estratega peruano en el banquillo de Sporting Cristal fue el último domingo en la derrota ante Melgar que derivó en la eliminación de la Liga 1. Así, culminó su segundo período en tienda celeste que comenzó en 2020, pues antes estuvo desde el 2012 hasta mediados del 2013.

Mosquera dejó la institución cervecera que quedó en el primer lugar del acumulado en las temporadas 2020, 2021 y 2022. Además, salió campeón de la Liga 1 en 2020 y ganó la Copa Bicentenario 2021. Asimismo, levantó el título nacional en 2012.