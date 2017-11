Roberto Mosquera la pasó mal tras su salida del Wilstermann de Bolivia. Hinchas con los rostros tapados fueron a buscarlo para amenazarlo y agredirlo, pero felizmente el DT reaccionó. Pudo pasar algo peor

"¿Por qué me amenazas? Me está amenazando. ¿Por qué te tapas la cara? ¿Han venido a hacerme daño?", es la primera imagen del video publicado por Deporte Total de Bolivia con Roberto Mosquera en escena.

Roberto Mosquera fue cesado de su cargo y fue al club Wilstermann a finiquitar su salida y despedirse en buenos términos. Es las instalaciones de la sede fue interceptado por hinchas que se tapaban el rostro y el técnico reaccionó.

"¿Cuándo me he metido con ustedes? ¿Por qué me amenazas? ¿Me estás amenazando? ¿Por qué te tapas la cara si son gente de bien?", replicó Roberto Mosquera.

Mira la reacción del DT Roberto Mosquera:

Roberto Mosquera se defendió, enfrentó y retó a hinchas que lo amenazaron tras salida del Wilstermann

"Si yo no les he hecho nada a ustedes. Nunca les he faltado el respeto. Los he puesto en un lugar importante", dijo enseguida Mosquera tras escuchar las amenazas de los hinchas.

Pero lo peor vino después. Mosquera los enfrentó y los ánimos se pusieron peor. El DT se les acercó y los retó a golpearlo. "¿Quieren lastimarme? lastimenme acá, háganlo, son varones, péguenme ¿Qué les he hecho yo? ¿Cuándo me he metido con ustedes? No soy nadie, por eso ¿Por qué me buscas y amenazas?", dijo encarando la situación.