Roberto Mosquera contó por qué rechazó a la selección de Bolivia: "Pudo ser mi última posibilidad" [VIDEO]

Roberto Mosquera , actual entrenador de Royal Pari de la Primera División de Bolivia, contó por qué rechazó a los 'Altiplánicos' en entrevista para el programa "Después de Todo" de Movistar Deportes. Mira el video.



"Sí, me llamaron. Me llamó el ingeniero Salinas (Presidente de la Federación de Bolivia). Yo había firmado un contrato una semana antes (con Royal Pari). De repente por edad el tren se me va. Puede ser la última vez que tenga una posibilidad (de dirigir a una selección)", reveló Roberto Mosquera.



"Creo que uno tiene que ser serio y consecuente con lo que firma. Quisieron forzar un poquito y me dijeron para hablar con la gente (de Royal Pari) y les dije que no me parecía grato", continuó el también ex futbolista de Sporting Cristal.



"Es una oportunidad que no sé si se volverá a dar, pero creo que hice lo correcto. Es difícil decir no a algo que todos anhelamos. Es como un congresista que no quiera ser presidente", cerró.



