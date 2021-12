Sporting Cristal era el favorito para quedarse con el título de la Liga 1, pero cayó en la final ante Alianza Lima. Los íntimos ganaron 1-0 en el partido de ida y empataron sin goles en el de vuelta. Para el 2022, los celestes ya se proyectan para afrontar el torneo local y la Copa Libertadores.

Varias días después de la final, Roberto Mosquera habló sobre la conversación que tuvo con Marcos Riquelme, quien no continuará en el Rímac. Para el estratega bajopontino el tiempo le jugó en contra al atacante argentino.

“Falta un delantero, un nueve. Hablé con Riquelme, le agradecí. Es un ejemplo tremendo para los chicos. Demostró que era un goleador de raza pero faltó el tiempo necesario para afirmarse”, detalló Roberto Mosquera en diálogo con el departamento de prensa del club celeste.

El entrenador de Sporting Cristal, a su vez, destacó la llegada de Leandro Sosa, jugador uruguayo que en las dos últimas temporadas defendió la camiseta de Ayacucho FC. Anotó nueve goles y registró 49 partidos con la camiseta de los ‘Zorros’. Roberto Mosquera le dio el visto bueno a su incorporación.

“Hablé con Sosa y está feliz. Me dijo algo que me sorprendió. Me contó que le dijo a su familia ‘tengo que jugar en Sporting Cristal’. Me dio gusto conversar con él. Sosa ha llegado al lugar merecido y por méritos”, comentó el técnico celeste.

Respecto al cronograma de trabajos y las otras posiciones en las que busca reforzar a su plantel, esto es lo que añadió el ‘profe’: “Comenzar de cero en el sentido de buscar jugadores idóneos para algunos puestos. Pero hay una realidad económica del club. El presupuesto se ha movido muy poco. Tenemos la misma exigencia con el mismo o con más presupuesto”.