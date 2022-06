‘Canchita’ salada. El esperado fichaje de Christofer Gonzales a Banfield de Argentina, ha terminado de desmoronarse y ha sido Roberto Mosquera el encargado de trasmitir la triste noticia para el mediocampista de Sporting Cristal que este sábado enfrenta a Alianza Atlético de Sullana en su lucha por pelear por la primera parte de la Liga 1.

MIRA TAMBIÉN: Papá de Claudio Pizarro revela cómo quedó relación de su hijo con Paolo Guerrero

El estratega fue consultado sobre el interés que hizo público el argentino Claudio Vivas, entrenador de Banfield, por el popular ‘Canchita’. “ Lo que me ha dicho la directiva, de primera mano, es que no hay ningún proyecto para que se vaya Christopher . No hay arreglo con ningún equipo y jugará el sábado”, señaló categórico el DT cervecero.

Asimismo, el entrenador aclaró cual es la situación del jugador en La Florida. “Él es futbolista de Sporting Cristal, tiene contrato con nosotros y jugará el sábado ante Alianza Atlético de Sullana.”, aclaró el estratega quien reconoce que contrato del volante vence a final de año.

Roberto Mosquera aclar asituación de Christofer Gonzales (video: YouTube)

El DT confirmó también el regreso del mediocampista este fin de semana a la Liga 1. “ Christofer reaparece, está entrenando bien, lo hizo normal . (Yoshimar)Yotún todavía no, porque hizo la mitad del trabajo. Después sobre los delanteros puede jugar Liza o Ávila, los dos están en condiciones jugar”, comentó.

Roberto Mosquera cconfirmó regreso de Corozo

El entrenador de los celestes también habló sobre el regreso de Washington Corozo y los posibles refuerzos. “ Solo hemos pedido un nueve, porque la vuelta de Corozo es importante, en la medida que él no sea transferido. Tiene un par de ofertas por ahí, así que vamos a esperar. Solo necesitamos un nueve que es de lo que adolecemos y que no nos ha dejado expresar nuestro fútbol ”, señaló.

¿Sporting Cristal puede pelear por el título Apertura de la Liga 1?

El equipo de Roberto Mosquera ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones, con 32 unidades, y está a solo dos puntos de Sport Huancayo (2°), escolta del líder, FBC Melgar de Arequipa. Un triunfo para los celestes significa seguir con chances para pelear por este primera fase de la Liga1.

TE PUEDE INTERESAR