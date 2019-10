Roberto Mosquera, técnico de Binacional: "No es fácil jugar en Juliaca, pero nadie los obliga a participar del torneo"

Fiel a su destino, Roberto Mosquera salió con todo para defender a su equipo, Binacional , luego de ser criticado por sus 3.825 msnm que tiene Juliaca, ciudad donde es local en el Estadio Estadio Guillermo Briceño Rosamedina. "Deben buscar la fórmula", señaló el técnico nacional.



En las últimas semanas, varios equipos expresaron su molestia por una supuesta ventaja que tiene Binacional en Juliaca. Ante ello, Roberto Mosquera respondió.



"De repente es poco inhumano jugar ahí, no es fácil, pero cuando entramos al torneo eso se sabe. Nadie los obliga a participar y Juliaca es parte del Perú. Deben buscar la fórmula, yo también he estado del otro lado (en un equipo que no es de altura)", dijo Roberto Mosquera en Radio Ovación.



"En seis partidos que tengo dirigidos aquí, llevo 5 ganados y un partido perdido (ante Melgar 1-0), aunque merecimos ganar. Eso habla más de lo que yo pueda decir", cerró Roberto Mosquera.



Binacional fue campeón del Torneo Apertura, es puntero en el Acumulado y pelea por ganar el Torneo Clausura. El 'Poderoso del Sur' es un fuerte candidato para quedarse con el título nacional a fin de año.