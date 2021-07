¿Te imaginas a Roberto Palacios con la casaquilla de Club Alianza Lima, siendo coreado por el ‘Comando Sur’, ver videos videos de sus paredes con Waldir Sáenz y resúmenes de sus mejores jugadas en un clásico ante Universitario? El popular ‘Chorri’ reconoce que esta posibilidad estuvo muy cerca darse. No obstante, para alegría de ‘Wally’, dice, esto no se dio. El ídolo del Rímac también habla del presente de Club Sporting Cristal en la Sudamericana y recuerda con impotencia su salida del club celeste.

¿Te gusta esta versión de Sporting Cristal?

(Silencio) Me gusta que están saliendo chicos con capacidad como Jesús Castillo, Jhilmar Lora y Percy Liza. Muchachos que van a dar que hablar y los conozco desde que tenían 15 años cuando aún trabajaba en Cristal.

¿Ya no trabajas en Sporting Cristal?

No, ya no. Con las anteriores directivas tuve la confianza para trabajar en orientar a los más chicos. Cuando llegó esta nueva directiva de Cristal yo ya no tenía espacio en ese proyecto. No te voy a mentir, esperaba continuar ayudando a los más chicos, pero redujeron personal y me tocó a mí.

¿Cómo van a hacer eso con un ídolo?

La verdad, no sé qué puede haber pasado, por eso no he tocado este tema antes. Yo siempre he tenido la confianza de los entrenadores. Por ejemplo, cuando ‘Chemo’ del Solar castigo a Beto Da Silva, conversé con el chico, lo tuve entrenando en el gimnasio, hasta que le dieron una nueva oportunidad y ‘la rompió’. Edinson Chávez, también, estaba deprimido porque no jugaba con Daniel Ahmed. Lo preparé, física, mentalmente y no solo terminó jugando, además, anotó el gol de título.

Lo importante que es tener un referente en el equipo...

Claro, es importante que los chicos tengan siempre un referente y no lo digo por mí. También puede estar otro jugador que tenga trayectoria, pero que tenga autoridad para ayudar.

¿No conversaste con Roberto Mosquera de esto?

No. Conversé con él de otras cosas, algunas similitudes sobre cosas que nos habían pasado, pero él ya tenía su comando técnico y yo respeto mucho eso, así que ya no le toque ese tema.

Roberto 'Chorri' Palacios esta preocupado por situación de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

Muchos se preguntan ¿Por qué le dan espacio a Jorge Cazulo y no a un ídolo como el ‘Chorri’ que tiene carnet de entrenador?

Te juro que nunca pensé ser ídolo de Sporting Cristal, pero ahora me doy cuenta de eso por el cariño de los hinchas que en las redes sociales me lo demuestran y en la calle también. La anterior directiva sabía que yo tengo mi licencia de DT de la FPF, pero nunca me dio la oportunidad. Solo estaba como imagen del club y trabajando con las academias. Con esta nueva directiva yo ya no estaba en los planes, gracias a Dios ahora estoy en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) haciendo un trabajo importante para el futuro del fútbol peruano.

Siempre trabajando con los más chicos...

Gracias a Dios, aparte de la pelotita, tengo la facilidad de llegar a los más chicos, de hablarles con transparencia y firmeza. No me gusta andar con rodeos ni con mentiras. A los chicos hay que motivarlos, ya no es castigarlos, ni regañarlos. La corrección tiene que llegar de la mano de la motivación.

¿Cómo se dio tu retiro de Sporting Cristal, te la propone Roberto Mosquera o la directiva?

Mira, la verdad es que cuando fui a hablar de mi contrato con Lalo García, que era subgerente de Backus, me dijo que era momento de retirarme, que me vaya por la puerta grande, que no esperara otro momento, donde tengan que pedirme mi salida y otras cosas más que no las quiero recordar.

“Me empujaron a que me retirara de Sporting Cristal”

¿Te dio bronca que te trataran de esa manera?

La verdad que sí, me hicieron sentir muy triste. No me lo esperaba. No te lo voy a negar, prácticamente me empujaron a tomar esa decisión. Fueron días consultando con la almohada, con mi familia. Lo que me dio más bronca es que antes que esto pase tuve una oferta importante de Israel, pero por el cariño y todo lo que había dado en el club, decidí quedarme y retirarme en mi Club Sporting Cristal.

¿Si te hubieras ido a Israel hasta los cuántos años jugabas?

Fácil jugaba hasta los 45 años. Juan Carlos Oblitas no me va a dejar mentir. Él fue el que me convenció de quedarme.

Cuando anunciaron tu retiro, ¿no te dieron ganas de decir: ‘un momentito, tengo para más’?

El día que anuncian mi retiro, no sabes la cantidad de ofertas que me llegaron del medio local y de afuera. Yo me dije: qué vergüenza, como voy a aceptar si ya hice una conferencia anunciando mi retiro. Además, Sporting Cristal me ofreció seguir ligado al club, ganando un sueldo y rechacé esas ofertas.

Palacios se siente dolido por la manera que le plantearon su retiro en Sporting Cristal

“Carlos Franco luchó para que firmara por Alianza Lima”

¿Es cierto que estuviste muy cerca de fichar por Alianza Lima?

Los dos equipos más grandes del Perú me tentaron, en su momento, pero yo les agradecí por pensar en mí. Fue Carlos Franco, exdirectivo de Club Alianza Lima, quien más luchó por llevarme a Matute. Incluso me decía “Te voy a poner la camiseta”.

¿Te imaginas haber formado dupla con Waldir Saénz en ese equipo?

No, porque yo habría hecho más goles que él y ya no sería el ‘goleador histórico’, imagínate.

¿Si te hubieras puesto la crema con quién te hubiera gustado salir a la cancha?

Con José Carranza. Tenerlo al ‘Puma’ como volante de contención era de respeto. Con ese referente en tus espaldas puedes jugar con tranquilidad.

“Es preocupante lo de Jefferson y Paolo”

Hablemos de selección ¿Te preocupa que empecemos a despedirnos de Jefferson Farfán y de Paolo Guerrero?

Es preocupante, son dos grandes jugadores que nos han dado alegrías. Por la edad que tienen, las lesiones tardan más en cicatrizar y es lo que les está pasando a ambos. Ojalá nos puedan regalar un par de años más.

Muchos comparan el carisma de Gianluca Lapadula con del ‘Chorri’ Palacios ¿Tienen algo en común?

La humildad ¿Te diste cuenta de la sencillez que mostró desde que llegó? Eso la gente lo reconoce. De estos ejemplos tienen que aprender los jóvenes. Que ganes unos centavitos más que otro, no te lleva a hacerte diferente a nadie. Gianluca Lapadula ha sido algo bueno, yo estoy contento, lo veo sencillo y carismático.

¿Qué hacemos con ‘Cuevita’? ¿Funciona la charla en ese caso?

Él necesita juntarse con gente que lo ayude a darse cuenta de la capacidad que tiene. No se ha puesto a pensar ¿Cuántos años me quedan? Todavía tiene para 5 años, donde tiene que sacarle el jugo, pero para eso tiene que cuidarse. El físico es lo que a nosotros nos da de comer. Yo no me quiero meter en su vida privada, pero un consejo nunca cae mal. Mi papá me dijo: rodéate siempre de gente que te ayude a crecer.

Gracias, Roberto, por la sinceridad y no amagar ni una pregunta...

Ustedes me conocen que soy transparente y a veces peco de ser muy directo, pero todo es con cariño. Gracias y sigan cuidándose todos.