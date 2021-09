Roberto Palacios parece no cansarse de construir laberintos y dar vueltas sin salidas. El popular ‘Chorrillano’ lejos de acortar la grieta que abrió con los actuales jugadores de la selección peruana como Renato Tapia, Pedro Gallese y Christian Ramos ha alimentado la polémica con los integrantes de la ‘Blanquirroja’.

El ex jugador de la selección peruana no encuentra explicación en la reacción de los jóvenes futbolistas. “Son tres muchachos que han hablado con el hígado o que se yo. No han tomado el mensaje que yo quise dar. El empate en casa no te sirve”, reiteró el ‘Chorrillano’ para Exitosa Deportes.

Palacios siente que le han faltado el respeto al llamarlo ‘Enemigo’ y ahora desde su puesto en la Videna está seguro en encararlos. “Estos chicos con qué moral viene a decirme algo cuando realmente, no han logrado cosas en la selección, todavía tiene tiempo por seguir jugando y espero que lo logren, porque esto es así. Pero que pongan esto en sus redes, cuando no los he ofendido...” , dijo acalorado.

“En un momento me los voy a encontrar, seguramente, y a ver que me lo digan en mi presencia. Yo les voy decir: ¿En qué momento te he ofendido yo a ti?”, expresó sin evitar exaltarse.

Roberto Palacios no termina su polémica con jugadores de la selección

Luego el exjugador restó importancia al factor ‘Presión’ como una excusa para el bajo rendimiento de los futbolistas. “Hago lo que más me gusta, me pagan bien, yo no puedo tener presión. Presión tiene el que sale a la calle a buscar plata para llevar comida para sus hijos y no pasen hambre”, reclamó el exmediocampista a los mundialistas.

