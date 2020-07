Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Registró una ‘marca’: Francotirador. Elevaba sus manos, como si tomara una arma, y disparaba al infinito. Roberto Silva vistió camisetas históricas, emigró al extranjero y fue distinto por sus gustos y emociones. Profesional en Economía, cultivó el arte de la música y hoy se anima a repasar los años en que todo lo resumía en gol.

Te pusiste las casaquillas de Alianza y Cristal. ¿Te buscó la ‘U'?

Cuando entró la administración de Rocío Chávez y Ayar López Cano fui a ofrecerles mis servicios.

¿Te presentaste en sus oficinas?

A ambos los conocí en el Instituto Johan Cruyff estudiando para master en Administración Deportiva, y les dije para jugar y que me propongan un sueldo.

¿Eres crema?

No, pero me ilusionó el proyecto.

¿Y qué te respondieron?

Qué lo iban a pensar y a las horas anuncian la contratación de Jahirsino Baylón.

¿Los llamaste?

Me los encontré: ‘Es que estábamos necesitando un delantero por fuera’. Me dijeron cualquier cosa.

Te fichó el Werder Bremen.

Cuando me llevaron a préstamo, Claudio Pizarro se había ido al Bayern.

¿No pudieron verse?

Pero ese año viví en la casa que él alquiló.

¿Qué te sorprendió de los alemanes?

Salíamos a correr a un parque que para darle la vuelta demorábamos 45 minutos.

¿Muchas áreas verdes?

Inmensas y en cantidad. Además, el vecino no te toca la puerta para pedirte azúcar.

¿Te sentías un jugador especial?

Te voy a contar la historia de uno que sí era diferente: Marco Bode, seleccionado alemán, que ganó muchos títulos y solo defendió los colores del Bremen.

Adelante...

Siempre estaba leyendo un libro y jugaba ajedrez. Una vez, viajando con el equipo, estaba en el avión en plena lectura…

¿Qué ocurrió?

Tres compañeros, que iban sentados atrás suyo, sacaron el juego con piezas imantadas y lo retaron a una partida, pero sin mirar el tablero.

¿Cómo es eso?

En su cerebro tenía todo ubicado, iba indicando qué piezas mover, sin dejar de seguir con su lectura.

¿Y ganó?

Duró todo el vuelo. Cuando aterrizó estaba en ventaja.

¿El defensa más complicado?

‘Juanjo’ Velásquez te decía de todo.

¿Te pusiste boca a boca?

Una vez y se molestó.

¿Se te fue encima?

Al final del partido me encaró: ‘Oye, me dolió lo que me dijiste’.

¿Qué contestaste?

Era la única forma de callarte.

¿Es verdad que grabaste un CD?

Una vez compuse una canción y la llevé a la concentración.

¿A quién se la hiciste escuchar?

A Christian Cueva.

¿Cuál fue su opinión?

A mitad del tema estaba dormido en su cama.

¿Por qué celebrabas tus goles simulando que disparabas a un pájaro?

Mi hermano es cazador y me pidió que lo haga.

Después de entrenar te ibas a estudiar economía, mientras los demás se reunían para comer un cebichito.

Es algo que trabajamos desde la Agremiación, que los muchachos empleen su tiempo en prepararse para lo que vendrá después.

Un abrazo, en tu caso, de gol.

Otro para ustedes y gracias por la entrevista.