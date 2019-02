Roberto Siucho: Su nuevo equipo lo prestó a este club de la segunda división en China |VIDEO |FOTOS 

Roberto Siucho , exdelantero de Universitario quien pertenece al Guangzhou Evergrande fue prestado y rápidamente presentado como nuevo jugador del Shanghai Shenxin y debutará en la League One (Segunda División) al no poder hacerlo en la Superliga China.



Recordemos, que por un tema de cupo de extranjeros, el exjugador del cuadro crema no pudo ser inscrito por el cuadro del Guanghou Evergrande, por esto, mientras dura su proceso de nacionalización, Roberto Siucho será el nuevo refuerzo del Shanghai Shenxin.



Roberto Siucho había debutado con 'Los Tigres del Sur' en un amistoso frente al Dinamo Brest de Bielorrusia hace algunas semanas. Pero la legislación de la Superliga China le ha trabajo la posibilidad de jugar en la máxima división.

La directiva de Universitario intentó que durante este proceso el jugador afrontara el Torneo Apertura con los estudiantiles, pero el club asiático no respondió a los intereses del cuadro crema