OBSCURIDAD. Robinho atraviesa un verdadero drama, así lo evidenció un periodista de la cadena internacional UOL, quien ha buscado reiteradamente una entrevista con la exfigura del Santos FC y ante la insistencia y perseverancia del hombre de prensa, el futbolista respondió con un mensaje que dejó sorprendidos a todos sus seguidores, incluso, de aquellos quienes creen en su completa inocencia de una condena de violación pendiente.

El mensaje la estrella de Real Madrid no fue enviado de manera oficial, pero desde un comentario en off que el medio brasileño filtró, se confirmó lo que ya era extraoficial. El jugador no había cerrado su carrera profesional, pero era un tema que había perdido importancia para el internacional en comparación con la condena por violación que le fue interpuesta por un bochornoso acto que aconteció en Italia.

“¡Ya no juego! Déjame en paz ”, así fue la reacción de Robinho a la insistencia del periodista que buscaba una versión sobre las acusaciones sobre su persona. “ No quiero dar ninguna entrevista. Si puedes dejarme a mí y a mi familia en paz, ¡te lo agradecería! Preguntabas por Santos. esa siempre ha sido y siempre será mi casa. ¿No hay ningún personaje más importante del que hablar?”, dijo con molestia el jugador condenado.

Robinho: “Solo quiero que me dejen en paz”

Con 38 años, el último equipo por el que fichó Robinho, fue su querido Santos FC, pero el regresó se vio afectado por las condenas que lo vinculaban desde Italia y que tenían repercusión entre los hinchas y las fanáticas del cuadro paulista quienes evitaron su regreso. “ ¡Ya no juego! No publico mi vida en internet, y tú sigues hablando de mí. Hay mucha gente con ganas de dar una entrevista, aparece. Solo quiero que me dejes en paz ”, ratificó quien supo ser una de las figuras más resonantes del fútbol a nivel mundial.

Después de ser condenado a prisión en Italia, el exdelantero desapareció de las redes sociales desde febrero y ha decidido pasar a la clandestinidad, más aún al enterarse de la iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores pensaba hacerlo cumplir parte de la condena interpuesta desde el ‘Viejo Continente’. La extradición solicitada por Italia ha sido descartada por todos los organismos del gobierno.

Robinho parece lamentar su suerte en Brasil (Foto: AP)

Estos mensajes son un contenido al que no ha tenido acceso siquiera la policía de Brasil, que aún no brinda información del paradero de Robinho, situación que complica su situación. Desde inicios del 2022 se desconoce el paradero del jugador, pese a que todavía no existe ningún pedido de comparesencia con ninguna entidad de la justicia brasileña.