Luego de uno de los años más complicados de su vida, Rodrigo Cuba decidió contarlo todo en una entrevista, en la que dio cuenta de los pasajes más duros de lo que fue su separación y batalla legal con Melissa Paredes , incluyendo el periodo de tiempo en que no pudo ver a su hija.

Como se recuerda, un juzgado de familia ordenó medidas de protección a favor de la niña, impidiendo que tanto Cuba como Paredes se acerquen a ella.

En ese sentido, el popular ‘Gato’ contó, en el programa ‘Tiempo Muerto’, cómo fue que le tuvo que explicar a su hija que no la vería por un tiempo, hasta que el problema judicial se solucione. El futbolista tuvo que decirle que estaba de viaje.

“ Fueron 92 días, los conté. Fue duro porque fue de la noche a la mañana. Tuve que pensar qué le digo . ¿Qué le digo para que pueda entender que papá no puede verla? No tuve contacto con ella como dos o tres semanas que se esclarece que podía hacer videollamadas. Yo le decía que que estaba de viaje para que no se generara una incertidumbre de ‘¿por qué no viene a verme?’” , indicó.

Cuba señaló que lo más duro fue tener que decirle que estaría con ella en su cumpleaños, algo de lo cual no estaba seguro que pasaría. Finalmente, pudo cumplirle su promesa.

“ Fue irónico porque yo me aventuré a decirle una fecha que regresaba. Me preguntó (mi hija) ¿cuándo vienes? y yo me quedé pensando, pero le dije ‘yo voy a llegar para tu cumpleaños, porque voy a estar trabajando, para poder llegar para tu cumpleaños’. Claro, yo no sabía y he rezado cada día que ha pasado para que llegue esa fecha y gracias a Dios pasó la fecha”, expresó.

“Tuve que pedir la aclaración de qué podía hacer y que no para tener contacto con ella. Una vez que se arregla esto”, añadió.

El Gato estalla en llanto por pasado enfrentamiento con Melissa: “¿Cómo haces para jugar con tanto problema?”

Rodrigo Cuba brindó una exclusiva entrevista al narrador y locutor radial Giancarlo Granda, la misma que se emitirá completa este lunes 7 de noviembre. En el adelanto, se ve al popular ‘Gato’ romper en llanto mientras habla de su pasado enfrentamiento mediático y judicial con su exesposa, Melissa Paredes.

En un primer momento, el futbolista del Sport Boys se refiere a los medios de espectáculos, segundos después, Rodrigo Cuba se quebró en llanto. “¿Cómo haces para jugar con tanto problema?”, dijo entre lágrimas.