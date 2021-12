El futbolista del Sport Boys, Rodrigo Cuba, pasó su primera Navidad como todo un hombre divorciado luego de que se separara de la modelo Melissa Paredes quien fue ampayada junto al bailarín Anthony Aranda en una comprometedora situación al interior de su camioneta.

Rodrigo Cuba lleva más de dos meses separado de Melissa Paredes y cada uno ha hecho su vida aparte. Solo se ven por la pequeña hija de 4 años que ambos concibieron en su matrimonio.

Melissa Paredes pasó la Nochebuena con su niña, mientras Rodrigo Cuba hizo lo propio en Navidad y al lado de su padre, Jorge Cuba y demás familiares. Sin embargo, el popular Gato Cuba no quiso pasar por alto esta celebración y realizó una reflexión por redes sociales donde envía tremenda indirecta.

Él habló del amor puro incondicional y afirmó que así lo criaron en clara alusión a una traición de parte de su ex Melissa Paredes, quien dijo que ya se habían separado pero el futbolista la contradice y por ello fue vista como infiel.

“Desde hace cuatros años y dos meses las navidades cambiaron. Me recuerdan que la bendición de ser padre es el mejor obsequio que da la vida a diario. El privilegio de verme reflejado en ti, la oportunidad de enseñarte y ser feliz juntos es lo más bonito que me toca vivir a mis ya casi 30 años. Amor puro e incondicional como con el que me criaron a mi. Ya no hay que preocuparnos por la bulla para que no te despierten. Hace rato que abres todo sola (y cada vez más rápido). Conforme crezcas irás amando más cada 25 de diciembre. De eso nos encargamos nosotros. El mejor regalo cada navidad eres tú, Mía. #diasdemiaypapa”, escribió.