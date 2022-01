Rodrigo Cuba ha pasado la página y tras su separación de la modelo y actriz Melissa Paredes el jugador ha reconocido que ha ‘subido sus bonos’ como uno de los solteros más codiciados, pese a compartir con sus seguidores la relación que ha iniciado con la empresaria Ale Venturo, con quien se le vio este fin de semana en una de las playas del Sur de Lima.

El mediocampista que esta semana continúa sus trabajos con Sport Boys fue entrevistado por el programa ‘Teledeportes’ en compañía de su nuevo amor, un detalle que no impidió que sus seguidoras lo asediaron para pedirle selfies o un saludo en redes sociales. “Estamos en el Sur y veo que las chibolas te piden foto y te piropean...”, le comentó Raúl Romero, conductor del programa.

“Sí la verdad es que a raíz de que uno está en una nueva etapa de su vida, como tú bien sabes, creo que al final las chicas o los fans, por así decirlo, se pueden acercar”, contó el jugador de ‘La Misilera’.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo hablan en Teledeportes (Video: Panamericana)

Rodrigo Cuba: “Me he dado cuenta qué era lo que quería”

“Estoy muy feliz, estoy tranquilo, estoy en paz. Me he tomado tiempo para mí mismo, para darme cuenta de qué era lo que quería, la anterior entrevista estaba con la cabeza en mil problemas. Hoy en día me encuentro en paz”, señaló el jugador a ‘Teledeportes’.

El lateral también reconoció que ha encontrado la estabilidad en su nueva relación con Ale Venturo. “Ella no es nutricionista, tiene un negocio de comida saludable y obviamente lleva una vida en base a eso. Es deportista también y eso me pone en un momento muy estable. La tranquilidad y la paz es oro para mí”, señaló.

‘Gato’ Cuba: “Paso la página rápido”

Los complicados momentos en el final de su relación con Melissa Paredes son un tema del pasado para el popular ‘Gato’. “Soy de las personas que pasa la página muy rápido.... Y si llega el amor mejor”, apuntó el jugador desde la playa.

Asimismo, se pronunció sobre las imágenes que comparte es sus redes sociales con Ale Venturo. “Uno tiene que compartir lo que a uno le nazca, no creo que tenga que subir cosas por obligación, si deseas hacerlo, lo haces y punto”, manifestó. Recordemos que el futbolistas constantemente aparecía en los videos de TikTok de Melissa Paredes .

Rodrigo Cuba: ¿Quién es Ale Venturo?

Alejandra Venturo ha vuelto a las primeras planas de los diarios y portales de espectáculos tras su reciente romance con Rodrigo Cuba, quien hace pocas semanas se divorció de Melissa Paredes tras el escándalo por su ampay con Anthony Aranda.

Pero la empresaria y chef no es ajena a la farándula Chollywoodense. Hace cinco años se mostró en TV cuando inició un romance con Ernesto Jiménez, luego de terminar una tormentosa relación con la rubia Alejandra Baigorria.

En mayo de 2017 declaró sobre el excombatiente. “Dicen que es medio corazón duro pero conmigo no, al contrario, es súper amoroso, querendón, ha tenido detalles desde el día uno”, dijo la ahora saliente del ‘Gato’ Cuba.