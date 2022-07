RECORDARIS. Rodrigo Cuba pasa un lamentable episodio en su vida familiar luego que un juez dictaminara alejarlo de su pequeña hija por presunto abuso. Sin embargo, el ‘Gato’ estuvo años atrás en su mejor momento al mantener un sólido matrimonio con Melissa Paredes y una carrera deportiva en ascenso. Aquí te contamos su emotiva convocatoria a la selección peruana.

En el año 2017, Rodrigo Cuba fue sorprendido por el ‘Tigre’ Gareca al ser convocado a última hora a la selección peruana para disputar el partido de eliminatorias de Bolivia y Ecuador. Fue mediante un comunicado que la Federación Peruana de Fútbol lo aclamó.

En ese entonces, el futbolista pertenecía al club Deportivo Municipal donde captaba miradas por sus atajadas como defensa, por lo que atravesaba un buen momento en el campeonato local.

“ Estoy feliz, emocionado, porque uno siempre tiene la ilusión de estar en la selección, trabajo para eso ”, dijo en aquel entonces para RPP.

LEE TAMBIÉN: Melissa Paredes no soporta estar sin su hija y apela orden judicial que la aleja 100 metros de menor

Rodrigo Cuba y la vez que fue convocado a la selección peruana. Foto: GEC

LAS PALABRAS DE RICARDO GARECA AL ‘GATO’ CUBA

Según contó el ‘Gato’ Cuba, el entonces DT de la selección peruana, Ricardo Gareca, lo recibió con los brazos abiertos, asegurándole que tenga confianza, pues ya es parte de la familia Blanquirroja.

“ Gareca me recibió de la mejor manera, en lo personal me dijo delante de todos que me sienta tranquilo, con confianza, que esto es una familia , que soy uno más del grupo, que no me sienta presionado por nada. Aproveché la oportunidad”, contó.

En ese momento, el exesposo de Melissa Paredes tenía la ilusión de sorprender al ‘Tigre’ por el esfuerzo deportivo. “Uno tiene que estar con la posibilidad de jugar, con la mentalidad entregarse al máximo para estar apto y llenarle los ojos al técnico para estar entre los once . Si después de ello, uno no está o no, ya es decisión del técnico”, añadió.