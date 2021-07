La alegría no se termina para Rodrigo De Paul. Después de la hazaña de Argentina en la Copa América, el mediocampista se convirtió oficialmente en la nueva incorporación de Atlético de Madrid, que negoció con Udinese y llegó a un acuerdo para hacer el traspaso.

“El argentino se convierte en nuevo jugador rojiblanco. El Atlético ha llegado a un acuerdo con el Udinese para el traspaso del centrocampista, que firma por las próximas cinco temporadas”, señaló en un comunicado el club español, reciente ganador de LaLiga Santander.

Tras sus brillantes actuaciones con camiseta de Udinese, el mediocampista fue seguido por el ‘Aleti’ y consiguió hacerse de sus servicios. “Llega a nuestro club un poderoso centrocampista, con una gran facilidad para incorporarse al ataque y tanto hacer goles como provocarlos para sus compañeros”, destacó la entidad sobre el deportista de 27 años.

Así anunció Atlético de Madrid el fichaje de De Paul.

En el pronunciamiento de Atlético de Madrid, se difundieron las primeras palabras de De Paul ya como colchonero: “Estoy muy feliz, voy al campeón de LaLiga y sé de la responsabilidad que ello conlleva. Es un gran paso en mi carrera futbolística. Además, en el momento en el que llegó, después de ganar la Copa América. Eso me da más fuerza para cumplir con todas las expectativas. Soy un apasionado del fútbol, y además por mi paso por el fútbol español, conozco muy bien al Atlético, sin contar con todos los amigos y compañeros que tengo que juegan en España”.

Por otro lado, De Paul confesó que su compatriota Ángel Correa le habló del ‘Aleti’ y eso, quizás, ayudó para que se decida: “Correa es un gran apoyo para mí. Me habló extremadamente bien del Atlético, de todo el club. Y sobre todo me enorgullece ir a un club con una afición que lo hace ser tan grande. Cuando empezaron a salir rumores sobre mi llegada al Atlético, los comentarios y mensajes de cariño que me hicieron llegar los atléticos fueron innumerables”.

De Paul ha jugado los últimos cinco cursos en el Udinese, con un total de 185 partidos y 34 goles, desde que llegó para el curso 2016-17 desde el Valencia, con el que disputó 44 encuentros y anotó dos tantos en año y medio. El volante surgió del Racing Club de Avellaneda argentino, con cuyo primer equipo sumó 70 choques y siete dianas en dos campañas y media.