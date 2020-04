En el barrio de Gambetta, descansa un peso ligero que apunta a una corona. Rodrigo Vilca (21) es un ‘10’ a la antigua, pero proyectado al futuro. La revelación de la Liga 1 y ‘joyita’ del Deportivo Municipal ‘explotó’ en 2019, iba camino a la consolidación hasta que la pandemia nos mandó a camarines. El chalaco sigue con la ‘quimba’ en casa y charla con Trome.

Se extraña la pelota, la cancha, el hincha...

Uff, bastante. Hay que acatar esta situación hasta que todo regrese a la normalidad. Me mantengo bien físicamente siguiendo los entrenamientos que manda el club y los temas de nutrición.

¿Eres de ‘buen diente’?

El cebiche y tallarines rojos son lo máximo, se me dificulta hacer dieta ja, ja.

¿Chalaco que la rompe en la ‘pista’?

La ‘timba’ y reguetón de hecho. Me gustan Daddy Yankee y Alexander Abreu, la ‘Charanga Habanera’, ‘Los 4 de Cuba’. En el baile sí la hago.

¿Algún nuevo look de cuarentena a ‘lo Gareca’ con barba y cabello largo?

Ja, ja, ja. Me he pintado el pelo de platino hace dos semanas, corto y sin barba.

¿Has hecho colazas en el mercado?

No salgo mucho, mi papá se encarga de todo en casa. La vez pasada sí tuve un tema que hacer en el banco, caballero nomás.

¿Cómo llevas la cuarentena?

Vivo solo con mi padre, mi madre y hermanos están en España, donde viví entre ocho y nueve años. Nos comunicamos todos los días por videollamadas, allá está más fuerte la situación.

¿Jugaste en España?

En un equipo llamado San Vicente, de Albacete. Me ‘jalaron’ junto a mi hermano.

¿Se te pegó el ‘dejo’?

No, ja, ja, ja. Me vine de chibolo. Cuando voy para allá si se me pega por costumbre.

Una anécdota en la ‘Madre Patria’...

Fui al estadio cuando Albacete jugaba en Primera y vi a los ‘galácticos’ del Real Madrid. Fue espectacular, estaban Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, y ganaron.

Has jugado partidazos con Municipal...

Me están saliendo las cosas. Ante Alianza, en Matute, lo hice bien pese a que perdimos. Frente a la ‘U’ también fue bueno, goleamos en el Nacional y con toda su hinchada en contra.

Le ‘rompiste’ la cintura al ‘Mudo’ Rodríguez.

Respeto a los experimentados, pero no me fijo en los nombres. Salgo a hacer lo mío.

¿Te reclamó algún aliancista?

Rinaldo Cruzado me escribió por una jugada donde me dio con todo y quería saber cómo estaba.

Hincha de...

Alianza Lima.

Eres ‘quimboso’, ¿te han ajustado en el barrio?

¡Claro! Era el chibolo que jugaba con grandes y la ‘pisaba’. Había campeonatos entre manzanas, en el barrio, torneos libres, venía gente que jugaba futsal.

¿El rival más duro?

Adrián Zela, que fue mi compañero en Municipal. En las prácticas chocaba con él y salía volando. Armando Alfageme también me dio cuando estaba en la reserva.

¿La ‘bicolor’?

Un sueño. Hay que luchar y estar preparado. Estuve en un microciclo con la Sub-18 y espero regresar pronto.

¿Las chicas te escriben al Instagram o Facebook?

Estoy muy tranquilo, mentalizado en lo que quiero. Sentimentalmente estoy solo, pero si llega alguien, bienvenido.

Kluiverth Aguilar va a emigrar pronto al extranjero, ¿te ves haciendo lo mismo?

Sí. Espero destacar en un par de años, es mi meta.

Muchas gracias por tu tiempo y esperamos volver a verte jugar...

Gracias a ti, esperamos que todo regrese a la normalidad.