Luego que Roger Federer anunció su retiro oficial del circuito ATP, las dudas sobre su participación en la Laver Cup empezaron a surgir tras declaraciones de su preparador físico. Este miércoles el propio ‘Expreso’ ha confirmado su participación en el torneo que empieza este viernes en Londres.

La leyenda del tenis mundial llegó a Inglaterra para el torneo que se desarrollará desde el 23 al 25 de septiembre en el Complejo Deportivo ‘O2′ y que el ultimo duelo que verá el mundo en su despedida del ATP será al lado de Rafael Nadal.

“ Está claro que lo más bonito sería jugar el dobles aquí con Nadal, porque ha sido mi gran rivalidad” , comentó Roger Federer en la conferencia de prensa previa al inicio del certamen.

Roger Federer no aguanta partido individual

El suizo de 41 años y ganador de 20 Grand Slam aseguró que no estaba en condiciones físicas de soportar un partido de singles y se apoyará en el español para marcharse con dignidad del circuito. “ No voy a poder jugar partidos individuales, esto estaba bastante claro. Por eso no fue una opción jugar el torneo de Basilea en octubre . Seguramente juegue aquí el viernes por la noche y eso es todo. Le pregunté a nuestro capitán, a Bjorn Borg , si estaba bien que hiciera eso y me dijo que podía hacer lo que quisiera ”, dijo con humor.

Los periodistas le consultaron sobre si había reconsiderado su retiro y Roger Federer no mostró ninguna duda. “No evolucionaba la rodilla y tuve que tomar la decisión de retirarme. Estaba triste cuando me di cuenta de que era el final”, confesó.

Roger Federer reconoce errores de su juventud

“ Fue después de Wimbledon que tomé la decisión, en vacaciones, este verano ”, agregó uno de los tenistas más ganadores, con 103 títulos en su carrera , y que tuvo precisamente Inglaterra como uno de sus mejores recuerdos. “ Cuando le gané a Sampras en Wimbledon y el regreso de 2017 en Australia cuando gané a Nadal. Tampoco lo he pensado con exactitud ”.

En una reflexión sobre como llevó su carrera deportiva Roger Federer reconoció algunos errores en los primeros años que ingresó al circuito del ATP. “Quizás podría haber sido más profesional al principio de mi carrera”, expresó.

El ‘Expresó’, quien ostenta algunos récords como el de 1251 triunfos y sólo 275 derrotas, espera haber dejado un legado en deporte blanco. “ Siento que un valor es haber sido tan consistente, porque de joven no lo era. He estado arriba muchos años. He luchado por ganar casi todo lo que he jugado. Siempre me fijé en la regularidad de grandes como Schumacher o Woods y estoy contento de poder ser comparado a ellos ”, apuntó con orgullo.

‘Expreso’ empeiza su vacaciones tras retiro

Los planes de retiro para Roger Federer después de este viernes será empezar unas largas vacaciones con sus hijos y su esposa Mirka. “ Que mi retiro sea en Londres me alegra. La ciudad es una de las más especiales de mi carrera por Wimbledon. La gente me ha apoyado desde el primer día ”, expresó.