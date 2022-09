El retiro de Roger Federer ha provocado un sinfín de reacciones en la comunidad del tenis alrededor del mundo. Estrellas como Rafael Nadal y Juan Martín del Potro ya se han pronunciado en torno a la carrera de la leyenda suiza y quien se sumó a estos mensajes fue el español Carlos Alcaraz.

El tenista de 19 años acaba de conseguir hace unos días su primer título de Grand Slam al vencer a Casper Ruud en la final del US Open y se perfila para meterse, en un futuro cercano, en el olimpo del tenis mundial.

Sin embargo, uno de los sueños que ya no podrá cumplir el español es enfrentar a uno de sus ídolos, Roger Federer, Justamente, Alcaraz hizo alusión a esto en su mensaje de despedida a ‘Su Majestad’.

“Roger ha sido uno de mis ídolos y fuente de inspiración. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro deporte. Aún quiero jugar contigo . Te deseo toda la suerte del mundo para lo que viene” , publicó Alcaraz.

Como se ve, Alcaraz no ha perdido la esperanza de compartir campo con Federer, aunque ahora tendrá que ser en un partido de exhibición o de práctica.

“Jugar contra Federer me encantaría, aunque ahora mismo creo que tengo pocas opciones. También me gustaría ganarle a algún miembro del Big 3 en un Grand Slam” , fue lo que dijo Alcaraz en Nueva York tras ganar el Abierto de Estados Unidos.

La carta de despedida de Roger Federer

“A mi familia de tenis y más allá. De todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el mayor, sin duda, ha sido la gente que he conocido en el camino: mis amigos, mis competidores y, sobre todo, los aficionados que dan vida a este deporte. Hoy, quiero compartir algunas noticias con todos ustedes.

Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro. Tengo 41 años, he jugado más de 1500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva.

La Laver Cup la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en la gira.

Lee aquí la carta completa de Roger Federer.