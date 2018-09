Roger Federer: "Sentí que me ahogaba, no podía respirar" | VIDEO | FOTOS

Roger Federer, número 2 del ATP , pasó uno de los peores momentos sobre una cancha de tenis, tras caer en los octavos de final del US Open ante el australiano John Millman. Pero no fue la derrota lo que más angustió al helvético, sino un ataque de asfixia producto del clima extremo que se vivió la noche del lunes en New York.



El estadio Arthur Ashe donde se disputaba uno de los torneo más importantes del ATP , se volvió una verdadera 'Caldera' cuando se superó los 30 grados, pasada la medioanoche. "Es una de las primeras veces que me sucede. Hacía mucho calor esta noche. Sentí que no podía respirar. No había circulación de aire en absoluto", contó Roger Federer quien se marchó prematuramente del US Open .



Roger Federer no pudo contra el australiano John Millman y cayó 3-6, 7-5, 7-6 (7), 7-6 (3) en un duelo de tres horas y 33 minutos. La elevada temperatura y los 80% de humedad, complicaron la condiciones para el 'Expreso'.



"Por alguna razón solo luché contra las condiciones del tiempo esta noche. Cuando te sientes así, todo está acabado. He entrenador en condiciones más duras. Algunos días simplemente el cuerpo no puede sobrellevarlo", agregó Roger Federer, de 37 años, quien tuvo la ayuda de un ventilador en su banco.



El número 2 del ranking ATP además dio una recomendación a los organizadores. "Yo creo cuando el techo está cerrado, no hay circulación de aire en el estadio. Creo que eso hace que sea un US Open totalmente diferente. Las condiciones quizás son más lentas este año. Además, tienes la ropa mojada. Intentas jugar y todo se vuelve más lento a medida que buscas los golpes ganadores", añadió.