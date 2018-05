Roma vs. Liverpool EN VIVO. Los italianos tratarán de repetir la hazaña que los clasificó a semifinales de la Champions League, al derrotar en la vuelta de cuartos de final al Barcelona. El duelo ante los ingleses tendrá como escenario en el estadio Olímpico de Roma desde la 1:45 pm. América Tv transmitirá este partidazo en señal abierta para todo el Perú.



Roma cayó 5-2 ante un Liverpool que tiene a su máxima estrella Mohamed Salah totalmente inspirado y que para este partido clasificatorio no dudará en generar goles y jugadas que confirme la presencia en la final de Kiev ante un Real Madrid que ayer dejó en el camino al Bayern Munich.



¿No podrás ver el Roma vs. Liverpool por América Tv? No te preocupes, podrás seguir todas las incidencias vía Trome.pe. Aquí encontrarás todas las jugadas, incidencias, goles y polémicas de este encuentro de semifinales de Champions League. También tendremos toda la previa con los hinchas de ambos equipos.

Liverpool llegó ayer a Roma junto a miles de hinchas que acompañarán al equipo en este partido clasificatorio, pero ante las amenazas de los ultra romanos, los dirigentes hicieron un llamado a sus seguidores pidiendo que no vayan caminando al Estadio Olímpico, con la finalidad de evitar enfrentamientos con los seguidores de la Roma.



Recomendaron que aprovechen los autobuses que los dejarán en la entrada del campo previo al Roma vs. Liverpool. Asimismo, pidieron que cuanto antes estén en el estadio mejor. En tanto, las autoridades de Roma han dispuesto más de mil agentes en los alrededores del coloso deportivo y dentro de él otras mil personas de seguridad.

Liverpool llegará a su partido con Roma a defender el resultado y ampliar la ventaja. Saben que habrá mucha presión sobre todo con la hinchada, pero varios jugadores del equipo inglés han manifestado que llegan a este encuentro con "mucha confianza"



" Roma ha demostrado que es un buen equipo, ya marcó muchos goles contra grandes equipos. Hay que ser prudentes, pero ya demostramos que podemos defender una ventaja contra el Manchester City. Encaramos el partido con mucha confianza", dijo el centrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum.

Ayer, los jugadores de Roma entrenaron luciendo camisetas que llevaban la inscripción 'Forza Sean', en referencia al hincha de los Reds que se encuentra en coma tras los enfrentamientos del partido de ida.



El DT del Liverpool, Eusebio Di Francisco en conferencia de prensa sostuvo que "Mohamed Salah tiene una calidad sobresaliente (...) pero no podemos poner a tres hombres sobre él" y pidió un desempeño similar de su delantero Edin Dzeko.