Porto vs Roma EN VIVO se enfrentan por los octavos de final de la Champions League

Roma vs. Porto EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE duelo de candela el que se vivirá en Portugal cuando el cuadro romano busque su pase a los cuartos de final de Champions League , por encima de las intensiones de los 'Dragones azules' que intentarán revertir su suerte. El duelo está programado en el estadio Estadio do Dragão, a las 3 p.m., partido que ver seguir por la señal de ESPN 2 para Latinoaérica.



Los italianos llegan a este Roma vs. Porto, en el quinto lugar de la Serie A y lejos de clasificarse para la próxima Champions League, e igualar la gesta del año pasado, cuando alcanzó las semifinales y eliminó al Barcelona.



Nicolo Zaniolo, anotó un doblete en el duelo de la ida, pero el gol de los 'Dragones' como visitante deja la llave abierta para los liderados por el golero español Iker Casillas.



GOL 2-0 Roma vs. Porto: Zaniolo anotó doblete en el partido por Champions League

Estos canales trasmitirán el Porto vs Roma.



Argentina: ESPN

Brasil: TNT Brazil, Esporte Interativo

Canadá: DAZN

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN 2

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play Sur

Francia: RMC Sports en direct, RMC Sport 1

Alemania: DAZN

Internacional: UEFA Champions League App

México: ESPN Play Norte

Perú: ESPN 2

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Reino Unido: BT Sport 3, BT Sports Live

Estados Unidos: TNT USA, Univisión Deportes B/R Live, Univisión Deportes En Vivo, Watch TNT, UniMás

La prensa italiana asegura que el puesto de Di Francesco estará en juego en este Roma vs Porto. El resultado con goleada 7-1 en Copa Italia ante la Fiorentina y la derrota del sábado 3-0 por la Lazio en el derbi capitalino, aumentó la impaciencia de los hinchas y los dirigentes del club.

Porto vs Roma: Alineaciones probables



Porto: Casillas; Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles; Danilo, Héctor Herrera, Otávio; Fernando Andrade, Tiquinho Soares y Brahimi.



Roma: Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, De Rossi; Pellegrini, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.