Roma vs Shakhtar EN VIVO EN DIRECTO ESPN 2 TV ONLINE vuelta de octavos de final de Champions League

Roma vs Shakhtar EN VIVO EN DIRECTO. Romanos reciben este martes a los ucranianos en el Estadio Olímpico por la vuelta de octavos de final de Champions League. El partido iniciará a las 2:45 p.m. por la señal de ESPN 2.



¿Vas a seguir el Roma vs Shakhtar vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.



Roma tendrá que hacer un gran partido si quiere avanzar a cuartos de final de Champions League, pues la derrota 2-1 en la ida lo obliga a ganar por 2 goles de diferencia. ¿Podrá lograrlo?



HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Florida)



Luego de encuentro con Shakhtar, Roma ganó 2 partidos y empató 1 en la Serie A de Italia, en el que marchan terceros con 56 puntos, lejos del líder Juventus (71). El último fin de semana golearon 3-0 a Torino.



Shakhtar de Ucrania, por su parte, encajó 3 triunfos consecutivos en el campeonato doméstico que lo mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con 54 puntos. Su más cercano perseguidor tiene 48 unidades.



Roma vs Shakhtar: Alineaciones probables



Shakhtar: Pyatov, Krivtsov, Rakitskiy, Ismaily, Butko, Marlos, Stepanenko, Taison, Bernard, Fred, Ferreyra.



Roma: Alisson, Kolarov, Fazio, Manolas, De Rossi, Naiggolan, Strootman, Florenzi, Under, Perotti, Dzeko.