Roma vs Shakhtar EN VIVO EN DIRECTO FOX SPORTS TV ONLINE por octavos de final de Champions League

Roma vs Shakhtar EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro romano visita este miércoles a los ucranianos en el Estadio Metalist por los octavos de final ida de Champions League. El choque iniciará a las 2:45 p.m. por la señal de Fox Sports para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Roma vs Shakhtar vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Roma tendrá que hacer su mejor partido ante Shakhtar si quiere llevarse un buen resultado en el Metalist, reciento deportivo de Ucrania donde ya cayeron Manchester City, Napoli y Feyenoord en fase de grupos.



Horarios en el resto de países



Perú: 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

​Colombia: 2:45 p.m.

​Ecuador: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Estados Unidos: 2:45 p.m.

Honduras: 1:45 p.m.

Paraguay: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.



¿Cómo llegan a este duelo por Champions League? Roma viene de 3 triunfos consecutivos en la Serie A. Los italianos marchan terceros en la tabla de posiciones con 50 puntos, a 16 del líder Napoli.



Shakhtar, por su lado, está en lo más alto de la Premier League de Ucrania con 45 puntos. El último fin de semana aplastaron de local 5-0 a Chornomorets.



El duelo de vuelta entre Roma vs Shakhtar por los octavos de final de Champions League se llevará a cabo el 13 de marzo en el Estadio Olímpico.