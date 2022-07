Sporting Cristal se volvió tendencia el lunes por un polémico video protagonizado por su jefa de prensa y que se volvió viral en las redes sociales del club. Romina Antoniazzi asumió la responsabilidad por el contenido y las frases despectivas contra el aspecto de los productos de algunos patrocinadores del club y ofreció sentidas disculpas a todos los afectados, incluidos a los hinchas cerveceros.

La exjefa de prensa de la FPF que trabajó junto a Ricardo Gareca fue grabada justo cuando hacía una prueba de sonido en la sala de conferencias de prensa del cuadro celeste y lo que parecía ser una parodia, fue compartido accidentalmente en redes sociales volviéndose viral y tendencia por su polémico contenido.

La comunicadora compartió un comunicado buscando explicar la naturaleza del mensaje compartido. “ Como experta en comunicaciones, debo reconocer que ese video fue un error. No un error producido por mí o por alguien del club que busca hacerme daño. No. Fue una prueba de audio que no debió salir ”, explica desde su cuenta personal de Twitter.

Sporting Cristal: Jefa de prensa protagonizó video viral (Video: Twitter)

Jefa de prensa de Sporting Cristal pidió perdón

Romina Antoniazzi apeló a la comprensión de los hinchas y los anunciantes del club. “ Pido las más sinceras disculpas. Sobre todo, a mi querido y hermoso club, a sus socios estratégicos que no pueden verse perjudicados por esto, pues son ellos quienes apoyan verdaderamente al club. Sé que muchos están indignados e incluso muy molesto s, a ellos también van dirigidas mis disculpas”, dijo con un tono más reflexivo.

Se supo que este video se grabó en la previa de la presentación del nuevo refuerzo de Sporting Cristal, el argentino Diego Buonanotte y Antoniazzi espera que el tema no perjudique el esfuerzo de su equipo. “ Un error es eso, se puede corregir y lo más importante es que no empaña el trabajo, el compromiso y la dedicación que yo he entregado y que pienso seguir entregando en mi obrar. Al contrario, me enseña en todos los sentidos posibles y eso también es una bendición”, dijo finalmente

Jefa de prensa de Cristal hizo su descargo sobre video viral (twitter)

Sporting Cristal vuelve a jugar este domingo 17 de julio ante FBC Melgar por la segunda fecha del Torneo Clausura. El compromiso fue programado en el Estadio monumental de la UNSA desde las 3:30 de la tarde. Cerveceros y rojinegros, ambos con 3 puntos en su debut buscarán una victoria que les permita alcanzar la punta de la tabla en solitario, sin embargo, la altura de la ‘Ciudad blanca’ será un elemento a favor del actual ganador de la primera etapa de la Liga1.