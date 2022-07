El periodista deportivo, Gonzalo Núñez, criticó el comunicado de disculpas emitido por la jefa de prensa de Sporting Cristal, Romina Antoniazzi, luego que se filtrara un video en el que hablara de manera despectiva de algunos sponsors del club rimense.

“Basureó la pelota, la gente de Adidas debe estar... ojalá no se refiera así a la camiseta de la selección después”, inició Gonzalo Núñez.

Para el popular ‘Castor’, el comunicado no refleja un verdadero sentimiento de disculpas y eso se debería, según el conductor de Exitosa Deportes, a que a la periodista “se le subieron los humos”.

“¿No le enseñaron cómo se escribe un comunicado cuando la friegas? Todavía habla en tercera persona, increíble, realmente. O sea la ca... Romina Antoniazzi, yo no, esa es otra”, sostuvo, mientras leía el comunicado de la también exjefa de prensa de la selección peruana.

“Franelaza a su jefe, pero a la afición cero y a los periodistas cero, claro si los trata como los trata. No escupas al aire, Romina, regresa, porque a esta chica se le han subido los humos tremendamente. La soberbia se ha apoderado de ti, eso es cuando el ego te termina ganando ”, sentenció.

¿Qué pasó con Romina Antoniazzi?

Este lunes 11 de julio, en redes sociales se filtró un video donde se ve a la actual jefa de prensa de Sporting Cristal, Romina Antoniazzi, conversando con algunos trabajadores del club y al mismo tiempo, refiriéndose a los objetos que se encontraban en la mesa de conferencias del club rimense.

La periodista se encuentra sentada en el asiento donde se ubican los jugadores, dirigentes y el DT cuando dan declaraciones, esta vez, Antoniazzi iba conversando y dando indicaciones a su grupo de trabajo y pidió que saque la pelota Adidas (sponsor oficial de Sporting Cristal) del mundial de Qatar 2022.

“Quiero que me traigan mi iPad para poner las marcas y se vea bonito, también sacar esta pelota horrorosa que ya ni al mundial hemos clasificado”, dijo Antoniazzi en la primera parte del video.

Además, Romina no solo pidió sacar la pelota de la mesa, sino también mejorar las botellas de alcohol, cervezas y energizantes que se lucen en todas las conferencias de prensa en La Florida.

La comunicadora compartió un comunicado buscando explicar la naturaleza del mensaje compartido. “ Como experta en comunicaciones, debo reconocer que ese video fue un error. No un error producido por mí o por alguien del club que busca hacerme daño. No. Fue una prueba de audio que no debió salir “, explica desde su cuenta personal de Twitter.