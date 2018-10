Romina Antoniazzi habló de la imitación que Danny Rosales le hace en el "Wasap de JB": ¿No le gusta? [VIDEO]

Romina Antoniazzi , jefe de prensa de la Federación Peruana de Fútbol, por fin habló de la imitación que Danny Rosales (cómico) le hace en el "Wasap de JB" bajo el seudónimo de 'Gomiléfica'. ¿No le gusta? ¿Está enojada con ello?



En entrevista para el diario El Comercio, Romina Antoniazzi reveló que le "encanta el personaje de 'Gomina'" y que fue "mentira" su desazón por la imitación.



"Pensé que era mentira lo que decía Danny (Rosales). La verdad que yo no soy mucho de responder. Nosotros estamos en plena chamba... y me empezaron a preguntar periodistas. Me encanta el personaje de 'Gomina', en la Federación me fastidian. Todo el mundo me manda videos. Yo me mato de risa. En el mundo del fútbol, el que se pica pierde", señaló Romina Antoniazzi.



"Antes de 'Gomiléfica', yo imitaba a 'Maléfica' para mis hijos. Mi imitación sería mejor que la de Dani. Este Halloween me voy a disfrazar de Maléfica", contó entre risas la periodista.



Por otro lado, Romina Antoniazzi se refirió a su trabajo en la Federación Peruana de Fútbol. "Yo fui contratada para ser parachoques. Me dicen que voy a ser un parachoque. Y mi función es ser parachoques".



"Nunca me he arrepentido de ser la jefa de prensa de la Federación. Es satisfactorio el trabajo que hacemos, me siento orgullosa de lo que hago", sentenció.