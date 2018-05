Romina Antoniazzi, jefa de prensa de la FPF, reveló haber sido víctima de agresión sexual [FOTOS]

Ser una mujer con poder en un mundo lleno de hombres puede ser todo un reto, pero Romina Antoniazzi decidió asumirlo como la jefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol . En una reciente entrevista con Somos, la periodista reveló que tuvo dudas de postularse al cargo, pero fue su familia quien le mostró todo su apoyo.

Daniel Peredo recomendó a Romina Antoniazzi para el cargo y la periodista siempre le agradeció haber pensado en ella. Según cuenta en la entrevista, la mayoría de los jugadores en la Videna se refieren a ella como 'señorita Romina'

Pese a que Romina Antoniazzi asegura que todos han sido respetuosos con ella dentro de la Federación Peruana de Fútbol , sí ha sufrido de ataques fuera del ámbito laboral, hecho que -como mujer- desprecia.

Durante la entrevista, Romina Antoniazzi reveló que sufrió una agresión cuanto tenía 15 años. Un hombre que se veía aparentemente decente, la siguió por la vereda y terminó por tocarle los senos.

"Cuando estaba cerca de mi casa, entre Maipú con JJ Pazos en Pueblo Libre, veo a un tipo alto, bien vestido que venía en la misma vereda. (Se demora) Lo voy sondeando… es horrible ¡ese es el miedo de las mujeres! ¡cómo es posible que una niña tenga que caminar así! Dije, no. Me parece un señor serio así que seguí caminando. Cuando nos cruzamos, él giró bruscamente y yo también miro hacia el mismo lugar. Fue cuestión de segundos y el sujeto… me agarró las tetas. Nunca me voy a olvidar de ese momento", contó Romina Antoniazzi a Somos .

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.