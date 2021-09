Los egresos económicos son difíciles de controlar dentro del conjunto blaugrana. Ante los resultados del FC Barcelona en LaLiga y el partido ante Bayern de Múnich por la Champions League, la directiva azulgrana estaría analizando la permanencia de Ronald Koeman, sin embargo, la situación se complicado debido a una cláusula dentro de su contrato.

El actual entrenador del Barca tiene contrato hasta junio de 2022; sin embargo, dentro de el mismo se vislumbra la renovación hasta el 2022-23. Según informó ‘El Club de la Mitjanit’, de no llegar a un acuerdo, los presididos por Joan Laporta deberán indemnizar a Koeman con seis millones de euros.

La cláusula se relaciona a la indemnización que el técnico culé pagó a la Federación neerlandesa de Fútbol por dejar el cargo de entrenador de la selección de Países Bajos. Cabe destacar que el vínculo se inició cuando Josep Maria Bartomeu era presidente del Barcelona.

A pesar de no tener segura su continuidad, Koeman aseguró en conferencia de prensa que lo más importante era lo deportivo: “Como cualquier entrenador, para ser preparador del Barcelona hay que ganar partidos. Estamos en un momento de cambio, lo demás no es importante. Mi futuro no es importante, el del club y el equipo, sí”.

“No tengo miedo en mi futuro. Decide el club en nombre del presidente”, concretó Koeman para la prensa antes del duelo contra el Granada. El choque por la quinta jornada de LaLiga se dará en el Camp Nou, lugar donde el Barcelona buscará borrar el mal momento que vivió ante el Bayern de Múnich por la fase de grupos de la Champions League.