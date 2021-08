Un partido complicado para el FC Barcelona en su era post Messi. El conjunto blaugrana consiguió derrotar al Getafe por LaLiga Santander con goles de Sergi Roberto y Memphis Depay. Ronald Koeman brindó declaraciones a la prensa luego del enfrentamiento, donde destacó la actitud de Antoine Griezmann, las cosas por mejorar y la posibilidad de tener refuerzos en la plantilla.

Respecto al partido, el DT del Barca aceptó que el duelo fue complicado: “Hemos sabido sufrir. Nuestro juego con balón fue menor en el segundo tiempo. Es un gran paso. Hemos sabido jugar para ganar el partido (...) Creo que es normal que se sufra en los partidos. No siempre se juega al nivel que se quiere. También depende del contrario. Había otros años que en partidos como este perdíamos puntos en casa”.

Respecto a la situación de Griezmann con los aficionados: “Nunca puedo entender si el público pita a un jugador nuestro. No es bueno pitar a Antoine. Puedes pitar si no tiene la actitud o el trabajo, y eso no pasa con él. Es solo un partido”.

“Como todos los jugadores de ataque, espero que marque goles. Una vez más, si la actitud es buena, como pasa con Griezmann, claro que puedo pedirle que marque cuatro goles, pero hoy tampoco hemos creado muchas oportunidades”, destacó Koeman ante todas las críticas que viene recibiendo el delantero francés.

No pierde la esperanza. El entrenador neerlandés espera sumar nuevos futbolistas a la plantilla, pero señaló que “No pide nada al club”. “Llevamos un tiempo trabajando juntos, siempre intento hablar claro y entender la situación económica del club. Claro que viendo la plantilla, los jugadores lesionados que nos faltaban hoy, ganar es importante. Tenemos tres o cuatro días más. Ojalá que podamos retocar algo la plantilla, pero si no es posible, seguiremos trabajando”.