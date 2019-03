Ronaldinho y el día que fue amenazado por Makelele con mandarlo al hospital: "Deja los trucos de Play Station"

Ronaldinho es recordado por los hinchas de fútbol por ser un jugador que brindaba verdaderos espectáculos cada vez que saltaba a la cancha y tocaba el balón. Los fanáticos disfrutaban, pero sus rivales, como Claude Makelele, lo sufrían al máximo.

Makelele recordó en una entrevista con el medio RMC Sport el día que enfrentó a Ronaldinho. El encuentro se produjo en un encuentro entre Barcelona y Chelsea por la Champions League.

Esa noche, Ronaldinho estaba intratable, mientras que Makelele no encontraba la forma de frenarle. Así que el galo no tuvo mejor idea que lanzar una amenaza directa en pleno terreno de juego y durante el desarrollo del choque.

Claude Makelele jugó en Chelsea entre 2003 a 2008. (Foto: AFP)

El ex jugador del Real Madrid advirtió a 'Dinho' que le enviaría directamente al hospital si seguía haciendo de las suyas en el 'verde'. Pero, lo sorprendente de la escena fue la respuesta del ex azulgrana.

"Prefiero que me regatees de buena manera. Pero esos trucos tuyos de PlayStation... Te voy a enviar al hospital. ¿Sabes lo que hizo? Me dio el balón y me pidió perdón", aseguró Makelele sobre ese episodio con Ronaldinho.

