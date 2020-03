Ronaldinho, ídolo de FC Barcelona y de la selección de Brasil, consiguió ser liberado luego de pasar ocho horas declarando ante la policía sobre la procedencia de los pasaportes falsos con los que él y su hermanos ingresaron a territorio de Paraguay. El astro mundial dejó la delegación sin prestar declaraciones, pero la fiscalía tomó su versión de los hechos.

Adolfo Marín, abogado de Ronaldinho, dijo que el ex jugador es libre de regresar a Brasil, pero eligió permanecer en Paraguay hasta que todo esté resuelto: “Todavía está sujeto a enjuiciamiento. Puedes abandonar el país, pero decidiste no hacerlo. No fue acusado, pero no tengo idea de la decisión de la fiscalía", contó el letrado.

Por su lado, el fiscal, Federico Delfino, quien lleva a cargo el caso del ex ídolo de FC Barcelona y campeón del mundo con la selección de Brasil, dio detalles de la versión entregada por el carismático jugador

Ronladinho fue liberado tras declarar por ocho horas por pasaportes falsos en Paraguay

Ronaldinho tuvo que declarar su verdad ante la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio Público de Paraguay. El astro mundial contó a las autoridades que los documentos eran un regalo de las personas que lo invitaron a Paraguay, sin dar nombres específicos.

El fiscal charló con la prensa luego que Ronaldinho y su hermano fueran conducidos a declarar al Departamento de Crimen Organizado, del Ministerio Público, donde permanecieron ocho horas antes de ser liberados. Junto con ellos también fue detenido el ciudadano brasileño, Wilmondes Sousa, quien se alojaba en el Hotel Resort Yacht y Golf Club Paraguayo

La policía tiene información que este sujeto, Sousa, fue quien habría dado los documentos paraguayos a Ronaldinho y su hermano luego de bajar del avión, para que los presenten en el control migratorio.

Este jueves Ronladinho tenía previsto acudir a la presentación de un evento benéfico en la ciudad de Lambaré, en las afueras de Asunción.

El Artículo 246 del Código Penal paraguayo establece que “la persona que produjera o utilizara un documento no auténtico con intención de inducir en las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad, será castigada con una pena privativa de libertad de hasta cinco años o una multa”. Unaley que pone la suerte de Ronaldinho en manos de la justicia local.