Ronaldinho marcó sensacional gol de unos 30 metros en partido benéfico en México [VIDEO]

Ronaldinho deslumbró en México. El brasileño disputó un partido benéfico en la cuidad de Querétaro con el fin de ayudar a los damnificados de los sismos ocurridos en dicho país. No te pierdas el video.



En el partido se enfrentaron leyendas del fútbol mundial como Ronaldinho y Puyol, ex cracks del Barcelona de España. Cada uno defendió al equipo de su continente: América vs Europa, respectivamente.



Pero Ronaldinho fue la gran atracción para los más de 10 mil aficionados que fueron a ver el encuentro. El popular 'Roni' marcó un soberbio gol de unos 30 metros que el público aplaudió de pie.

Video: Golazo de Ronaldinho en México

Al final de los 90 minutos, América y Europa igualaron 2-2 y tuvieron que definir el partido en los penales. Los de esta parte del mundo ganaron 5-4.