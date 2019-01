Ronaldinho: Justicia de Brasil le prohibió abandonar el país por esta millonaria deuda |VIDEO |FOTOS  

Ronaldinho , la leyenda de Barcelona , atraviesa su peor momento al enterarse que la Justicia de Brasil anuló su pasaporte y ordenó su impedimento de salida del país tras incumplir el pago de 2.3 millones de dólares de multa por ser propietario de una plataforma de pesca y atracadero de barcos en el lago Guaíba, en Porto Alegre, construida en una región considerada como reserva ambiental.



Ronaldinho se ha negado apagar la deuda a la justicia de Brasil y cuando la Fiscalía embargó sus cuentas en noviembre de 2018, solo encontraron 6,61 dólares americanos. Una clara ocultación de fondos para evitar el embargo de las cuentas del exjugador de Barcelona.



Ronaldinho pretendía viajar a Emiratos Árabes, donde había sido invitado a la 13° Conferencia Internacional de Deportes de Dubai. Pero el juez del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul le prohibió la salida y ordenó la anulación de su pasaporte. "Estamos ante una situación donde el condenado se mofa de la Justicia ante la sociedad brasileña y mundial", dijo Brasilino Pereira dos Santos, fiscal que lleva el caso.



Justicia de Brasil da duro golpe a Ronaldinho por millonaria deuda

Ronaldinho ya había tenido un aviso en noviembre, cuando en medio de una gira por Japón con uno de sus patrocinadores, esta tuvo que ser cancelada debido a que la Justicia de Brasil informó que se le anularía el pasaporte. El ex Barcelona pudo regresar sin contratiempo, pero no canceló la deuda y hoy el astro brasileño parece que no podrá gambetearla.