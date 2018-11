Ronaldinho y su genial maniobra para levantar el balón que deslumbró a todos en partido benéfico [VIDEO]

Pasan los años y Ronaldinho no pierde su calidad. El ex crack mundial deslumbró en Alemania en partido benéfico. Se enfrentaron los amigos de 'Dinho' contra leyendas del Eintracht Frankfurt. Mira el video.



Como se puede ver en imágenes que rápidamente se volvieron rivales, Ronaldinho realizó un impresionante lujo con la pelota previo al arranque del encuentro.



Esta acción levantó de sus asientos a los fanáticos que fueron a ver a ex jugador de Barcelona y la selección de Brasil. Un genio por donde los veas.

Video: Maniobra de Ronaldinho

Al final, los amigos de 'Dinho' derrotaron 5-4 a leyendas del Eintracht Frankfurt en el Commerzbank-Arena. Mira aquí el resumen del partido.