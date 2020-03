Ronaldnho salió de la corte con lagrimas en los ojos. El ídolo de FC Barcelona y campeón del mundo con la selección de Brasil, recibió el mandato de prisión preventiva junto a su hermano Roberto de Assis Moreira, luego que la jueza,Clara Ruíz Díaz, reconociera peligro de fuga y obstrucción de las investigaciones tras un sesión mediática en el Palacios Palacio de Justicia, en Asunción.

Lo que sorprendió al mundo del fútbol fue ver a Ronaldinho, esposado, y cubriendo las esposas con una polo de color rosado. El abogado del de la estrella de Barcelona y la selección de Brasil emitió una inesperada defensa ante la jueza y, según el diario ‘Folha de São Paulo’, expuso este argumento. “La Justicia no ha entendido que Dinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto”, señaló el letrado.

Pese a esta estrategia Ronaldinho no pudo ser liberado, ni puesto en arresto domiciliario ,pese a que amigos le dieron un lugar de residencia para que lleve allí el proceso judicial. “El juzgado considera que estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra intereses de la República de Paraguay. Hay peligro de fuga y hay peligro de obstrucción. Se trata de un extranjero que entró de forma ilegal al país y permanece de forma ilegal en el país. Va a seguir en prisión preventiva en la Agrupación Especializada”, se resolvió la jueza.

El abogado también intentó conmover al magistrado desde el lado emocional. “Ronaldinho es padre, y en lugar de estar con su hijo, que hoy celebra su cumpleaños, está dando declaraciones, diciendo la verdad ante la Justicia paraguaya”.

Otro de sus abogados, Héctor Cáceres, señaló la existencia de una nueva reunión de la defensa para definir una nueva estrategia apoyada en la línea que “Ronaldinho hizo todo para colaborar y merece el beneficio del arresto domiciliario”.