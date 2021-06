Su nombre está relacionado con los grandes momentos del fútbol nacional. Rubén Díaz clasificó y jugo dos mundiales con la Selección peruana, además fue integrante del equipo que ganó la Copa América del 75 y por eso es una voz autorizada para hablar del momento de la blanquirroja.

¿Qué tal Rubén, por dónde andas?

Estoy en New Jersey, visitando a la familia y aproveché para vacunarme. Se extraña el Perú, acá cierras un ojo y cuando lo abres ya está oscuro, eso no me gusta.

¿Viste el partido con Brasil? ¿Qué te pareció?

Aquí para ver el partido hay pagar y me dolió soltar mis verdes para ver cómo nos golearon. Para colmo, los comentaristas a cada rato hablaban de la cag….que hizo Christian Cueva.

¿Qué debió hacer Gareca en ese caso?

Tiene que hablar bien con él porque no es la primera vez que está metido en estos problemas, de lo contrario resolverlo como hacíamos en mi época.

Explica cómo resolvían esos temas…

Cuando uno llegaba tarde a los entrenamientos o cometía una indisciplina ‘Chumpi’ (Chumpitaz) o el viejo José Fernández te agarraban en el camarín y te sacaban al fresco y si no entendías te llevabas tu cocacho y su sacudón.

¿Cómo viste al equipo?

Entiendo que Brasil es un equipazo, los de arriban juegan de memoria y te matan, pero lo que no me gustó fue la falta de actitud.

¿Neymar te bailaba como lo hizo con Renato Tapia y Christian Ramos?

A Neymar le entraba a los tobillos a la primera y se acababa el cuento. Me enfrenté a Maradona y nunca me hizo eso.

Por momentos parecía imparable…

Es que no saben marcarlo. Entre los defensas y los volantes debieron turnarse para darle. El chico es un crack, pero también muy payaso. Yo le daba una y me lo comía como si fuera un pan con pescado.

¿Cuándo le dabas a un rival luego le pedías perdón?

Estás loco, le ponía cara de malo y le soltaba sus ajos y cebollas para que sientan la pegada. Pero ojo que a veces me tocaba perder y me la comía calladito porque, así como das, tienes que saber recibir.

A veces te excedías…

Era un cable pelado y por el eso el viejo Julio Meléndez y ‘Chumpi‘ (Chumpitaz) me carajeaban y me calmaba. Pero si el defensa no pega, el delantero se da cuenta y te hace la fiesta. Por eso siempre hay que dejar un regalo en la primera.

'Panadero' fue clave en el equipo que salió campeón de América el 75. (GEC Archivo Histórico)

¿Tenemos opciones ante Colombia?

Colombia está muy bien, pero creo que podemos recuperarnos, ojalá pongamos lo que hay que poner porque es una Copa América.

¿Te está gustando la Copa?

Hay de todo, pero lo que no me gusta nada es que se juegue sin público. Es como comerse un ceviche sin ají y limón.

¿Qué recuerdos del título del 75?

Jugamos gratis la Copa, nos ofrecieron casa y carro y no vimos ni el llavero del auto y ni la chapa de la puerta de la casa, no nos dieron nada y eso que salvamos al fútbol.

¿Cómo es eso?

Había un gobierno militar y en lo que vendría a ser el IPD estaba un señor Toro Lira que quería desaparecer el fútbol profesional, por suerte ganamos y se le fue la idea de la cabeza.

Dicen que las condiciones para preparar la Copa no fueron las mejores...

Imagínate que los que jugaban fuera pagaban su pasaje para venir a Lima. Un día entrenábamos en Surquillo, otro en Barranco y así íbamos buscando cancha. Para concentrar lo hacíamos en la “U” o Cristal que tenían concentración, hoy tienen hoteles cinco estrellas y no te hablo de los aviones.

No había chárter.

Nos mandaban en aviones Antonov, esos que van a las guerras, parecíamos paracaidistas y nos tapábamos con frazadas. Jugábamos por amor a la camiseta, recuerdo que cada uno tenía que llevar sus chimpunes. Yo tenía mis Olímpico, hoy en día con los zapatos que usan los chicos puedes ir a un tono.

Algún recuerdo de esa Copa

En Oruro, cuando acabó el partido que ganamos con gol de ‘Cachito’(Ramírez)nos tiraron unas pilas Rayovac grandotas y tuvimos que salir corriendo de la cancha. En esa época los partidos eran una guerra.

El 3-1 a Brasil en su casa queda en la historia

Qué rico partido nos jugamos, Casaretto la rompió. Ese `Loco’ era el único que jodía a Marcos (Calderón). Se conocían de la “U”, por eso se decían cosas. Cuando mete el gol y da el saltito, Enrique se acerca a la banca y le dice a Marcos: “los mariconcitos también hacemos goles”.

Recientemente falleció Ottorino Sartor, el arquero del equipo campeón…

Qué pena, tenía mucha presencia y unas manazos. El tío no era espectacular, pero daba seguridad. Recuerdo que luego de ganar a Brasil nos fuimos a la embajada y el viejo se metió sus traguitos, nadie le decía nada, ni Marcos (Calderón), todos lo respetábamos. Tenía mucha personalidad.

Todos me hablan muy bien de Alfredo Quesada, ¿tan bueno era?

El flaco tenía como 40 pulmones, que manera de correr y jugar. Estaba por toda la cancha y se me preguntas si era mejor que José Velásquez, te digo que José imponía más por el tranco largo, la estatura y el África look, pero Quesada era cosa seria.

¿Qué te parece Lapadula?

Por algo no juega en Italia, él y Tapia son los únicos que alternan en medios competitivos y eso se nota. Lapadula aparte de todo lo que trabaja para el equipo, no es egoísta.

¿Y Ormeño?

Pinta bien el chico, hay que ser realistas Paolo (Guerrero) y Jefferson Farfán no van a durar toda la vida y tienen que ir apareciendo los recambios

¿Le gusta un jugador de los que vio?

El marcador izquierdo Marcos López tiene cosas interesantes. En dos o tres jugadas saqué que la conoce. Es conchudo y esos son los que valen.

Un gusto como siempre Rubén, muchas gracias...

Gracias a los amigos de Trome, ya saben que pueden contar conmigo siempre.