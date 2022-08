San Juan de Lurigancho es un distrito de emprendedores y gente pujante que busca salir adelante con sus familias, pero también de destacados deportistas. Uno de ellos es Rudy ‘El Charanguero’ Gavidia, que ha sabido representar al país en la apasionante disciplina de las Artes Marciales Mixtas (MMA).

Con 33 años ha sido campeón continental, derrotando a brasileños, argentinos y a muchos de los mejores en su categoría. El 25 de agosto volverá a disputar el cinturón ante el argentino Heber Pereyra, siempre representando los colores de la patria.

Se trata de un título continental de la organización Fusion Fighting Championship, la más importante de Sudamérica, con presencia en Ecuador, Argentina y México. La tarea no será fácil, pues el rival solo cuenta con una derrota en once presentaciones.

“Me están dando una oportunidad para pelear por un cinturón. Me siento contento de poder pelear, representar al país y mi distrito. Lo siento como un compromiso muy serio, no pienso defraudarlos”, contó el peleador peruano.

En el MMA no solo valen los golpes de boxeo, también las patadas de muay thai y las llaves de lucha, siendo Rudy uno de los competidores más destacados de Perú. Su récord lo dice, 17 victorias y solo tres derrotas. Además, en sus últimas 15 presentaciones solo cayó una vez.

‘EL CHARANGUERO’ DE LAS ARTES MARCIALES

Pero este deportista no solo es conocido en los deportes de contacto por sus impresionantes victorias en la jaula de acero. El apelativo que lleva ha llamado la atención de más de uno de los seguidores de esta disciplina: ‘El Charanguero’.

“Bueno, ese apelativo me lo pusieron porque como buen moreno me gusta la salsa y en alguna ocasión he ensayado unos pasitos de baile en mis celebraciones”, expresó.

Y es que mientras muchos peleadores buscan motivarse con hard rock y metal, Gavidia rompió esquema con temas de la conocida Charanga Habanera y otras músicas que sonaron en las conocidas ‘cubanadas’.

TRIUNFO EN MÉXICO

Sin duda, una de sus victorias más importantes la consiguió en diciembre del año pasado en la difícil plaza de Ciudad de México, cuando enfrentó al peleador local Ángel ‘El Pashá’ Rodríguez.

El azteca atrapó al peruano hasta con tres llaves para obligarlo a rendirse; Rudy puso el corazón y logró resistir el complicado panorama debido a la altura y dando hasta la última gota de sudor para quedarse con la victoria.

Así, en silencio, sin el apoyo de las autoridades, se prepara para en unos días nuevamente defender los colores rojo y blanco ante el río platense Heber Pereyra. La cita será en el local Arena Bar de Barranco este 25 de agosto.

