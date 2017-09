Rugby Championship: All Blacks sorprende a Los Pumas con poderoso haka [VIDEO y FOTOS] 

¡Todos de negro! El mítico equipo de los All Blacks se miden el día de hoy contra Los Pumas, su similar argentino. La historia es aplastante para el equipo celeste y blanco. Son 25 veces que ambos equipos se han enfrentado y 24 veces los All Blacks fueron los ganadores. Solo una vez lograron empatar (21 - 21 en 1985)



Desde el 2011 la supremacía de los All Blacks fue aplastante contra Los Pumas de Argentina. Los Pumas lograron acceder al Rugby Championshio y lograron tener el roce con los más grandes competidores de la especialidad.



Parte de las páginas webs especializadas sintetizan la detonante carrera de los All Blacks. "Los números de los All Blacks en el Rugby Championship son demoledores. Desde que comenzó esta competencia en 2012, los hombres de negro jugaron 31 partidos: ganaron 28, empataron uno y perdieron dos. Fue una caída con los Springboks en 2014 y otra ante los Wallabies, en 2015. Cuatro veces fue campeón Nueva Zelanda y una Australia, en aquel 2015 que se jugó reducido el torneo ya que se disputó el Mundial", más que impresionante. Los números los respaldan.



Baile de guerra. La final del Rugby Championship inició con los himnos patrios de cada delegación donde se guardó el más profundo respeto entre los equipos. Pero lo que todo el estadio argentino esperaba era el haka. Esta danza guerrera es una clara muestra de la ferocidad de los jugadores de rugby en el mundo entero. Su danza dura alrededor de 2 minutos pero son más que contundentes.



All Blacks

El canto.



El haka es el nombre que tiene cualquier danza de origen maorí. En el caso de los All Blacks, lo jugadores se la presentan a sus rivales en señal de bienvenida y hospitalidad. Pero también es considerada un baile de intimidación contra el rival de turno.



La letra. La siguiente traducción corresponde al diario La Nación de Argentina:



All Blacks, déjenme ser uno con la tierra Esta es nuestra tierra la que suena

¡Es mi hora! ¡Es mi momento!

Esto nos define como los All Blacks

¡Es mi hora! ¡Es mi momento!

Nuestro predominio

Nuestra supremacía triunfará

Y nos reverenciarán como corresponde, estaremos arriba

¡Helecho de plata!

¡All Blacks!

¡Helecho de plata!

¡All Blacks!



El canto y danza del haka inicia con el líder de los All Blacks con el grito:



Golpea las manos contra los muslos

Infla el pecho

Dobla las rodillas

Sigue con la cadera

Golpea tus pies contra el suelo lo más fuerte que puedas.



A todo este acto le sigue la siguiente letra:



Muero! Muero! Vivo! Vivo!

Muero! Muero! Vivo! Vivo!

Este es el hombre peludo (valiente)

Que trajo el sol

Y lo hizo brillar de nuevo

Un paso hacia arriba!

Otro paso hacia arriba!

Un paso hacia arriba, otro...

el Sol brilla!