Rusia 2018: André Carrillo ya piensa en Francia, Dinamarca y Australia [FOTOS]

André Carrillo no es el chico de antes. Ahora es rubio, papá de mellizos y con otra forma de ver el fútbol. El extremo de la selección enfrenta a rivales rankeados en Inglaterra y ya no se asusta tan fácilmente.



“Hemos cambiado la mentalidad. No nos sentimos inferiores ni más que nadie. Jugamos de igual a igual todos los partidos. Somos una selección bastante ofensiva que puede jugar de diferentes maneras ante distintas selecciones”, comentó André Carrillo en entrevista con la cadena Fox Sports.



La ‘Culebra’ ya piensa en Rusia 2018, donde enfrentaremos a Francia, Dinamarca y Australia. “Es un grupo bastante fuerte, pero para que nos ganen van a tener que sufrir y nosotros también tendremos que sufrir para ganar. Será muy bonito”, agregó André Carrillo que se lució en Instagram junto a su hijo Cedric, uno de los mellizos que tiene con su novia Suhaila Jad.