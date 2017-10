Claudio Pizarro y Bastian Schweinsteiger pueden ostentar una amistad por encima del tiempo y la distancia. Dos de los jugadores e ídolos del Bayern Munich no ocultaron su euforia por las Eliminatorias Rusia 2018y fue el alemán quien sorprendió a todos siguiendo de cerca el desempeño de la selección peruana ante Colombia.



Claudio Pizarro, no dudó en mostrarle al mundo como 'Basti' seguía desde su casa el partido de la selección peruana e incluso arengaba a la 'Blanquirroja' en español con la intensión que Perú llegue a Rusia 2018 como lo hizo Alemania el actual campeón del mundo.



Bastian Schweinsteiger y ClaudioPizarro fueron compañeros en Bayern Munich y siempre consoló al 'Bombardero' cuando a estas instancias el equipo peruano ya estaba eliminado. Hoy la situación es distinta y el artillero nacional agradeció el gesto del ex capitán de los 'Panzers'.



Cuando tus amigos saben lo importante que es para ti la Selección y te apoyan de todas partes!!! Que grande Basti! Danke @bastianschweinsteiger Una publicación compartida por CP14 (@claupiza14) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 3:51 PDT

"Cuando tus amigos saben lo importante que es para ti la Selección y te apoyan de todas partes!!! Que grande Basti! Danke", escribió Claudio Pizarro en sus redes sociales y queda abierta la posibilidad que Ricardo Gareca pueda contar con el 'Bombardero' para el mundial de Rusia 2018 si es que Perú clasifica en el repechaje ante Nueva Zelanda.



"Vamos Perú, la c*** de la madre. Claudio siempre en TV miro tus juegos alrededor del mundo. Eres el mejor", le dijo el jugador alemán al peruano.