Rusia 2018: Erick Osores manifestó que le gustaría ver a Claudio Pizarro en el Mundial [VIDEO y FOTOS]

La última edición del programa La banda del Chino, conducido por Aldo Miyashiro, quedará en la mente de muchos seguidores del fútbol peruano y, en especial, los que tienen fe en el jugador Claudio Pizarro. En dicho espacio se presentaron varios periodistas deportivos, entre ellos Erick Osores, los cuales dijeron algunas cosas que dan cuerda a la polémica.



Casi al final de la transmisión, Miyashiro hizo una consulta general sobre qué futbolista que no ha sido convocado regularmente llevarían a Rusia 2018. Por el lado de Erick Osores, él escogió a Claudio Pizarro.



El mencionado conductor dio las razones para llamar al 'Bombardero de los andes'. "Yo creo que Claudio Pizarro te da jerarquía (...) Si está en condiciones, yo lo llevo", señaló Erick Osores.



Momentos antes, el periodista ya había manifestado su posición acerca del delantero en la selección peruana. "Me gustaría ver en el Mundial a Claudio Pizarro", manifestó.



¿Estás de acuerdo con lo indicado por Erick Osores? Sin duda, los más fieles hinchas de la pelotita nacional, y que no pueden esperar más para ver a la blanquirroja en Rusia 2018, podrían discutir por días el deseo del presentador de ver a Claudio Pizarro en el equipo de Ricardo Gareca.