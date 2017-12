Rusia 2018: Así defendió Cristian Benavente su peruanidad ante prensa española [VIDEO]

Cristian Benavente , hace patria silenciosamente en Europa y es candidato a campeón de la liga de Bélgica con Sporting Charleroi, en medio de ese panorama Vicente Ortega, periodista español de Radio Marca intentó provocarlo y arrancarle una palabras en contra de la selección peruana y Ricardo Gareca qaue lo dejaría fuera de Rusia 2018 , pero la respuesta del 'Chaval' los dejó con la boca abierta.



Cristian Benavente tuvo que responder a la pregunta ¿dónde se siente más querido en España o en Perú donde tal vez no lo consideren en la selección peruana para el Mundial Rusia 2018? "Habiendo jugado en Perú por la selección absoluta, teniendo más partidos con mi país, en Perú me siento mejor. A parte yo me siento muy peruano. Aunque nunca hayas estado, cuando llegas a Perú sientes en casa", respóndió.



Cristian Benavente, pese a haber nacido en España (Alcalá de Henares) les trasmitió la emoción que siente un peruano de haber llegado a Rusia 2018. "Para nosotros es histórico después de 36 años estar en un Mundial. Soñamos con pasar de la primera etapa. Sabemos que a priori se clasifica Francia y luego tenemos que pelar con Australia y Dinamarca", agregó.



Una nueva trampa tendieron para Cristian Benavente, los periodistas de Radio Marca pero el jugador de la selección peruana es capó a la siguiente pregunta. ¿Qué escoges ser campeón con Charleroi o llegar a Rusia 2018 con Perú? "Estoy seguro que si gano la Liga en Bélgica, voy al Mundial. Sería increíble ir, es algo que todo jugador quiere vivir, sueño con una experiencia así", finalizó 'Chaval' su diálogo con una delas radios más sintonizadas en España.