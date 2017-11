Estamos a pocas horas del Perú vs. Nueva Zelanda y los peruanos ya no podemos más con la emoción. Y es que esta noche tendrá lugar el esperado encuentro que podría abrirnos la posibilidad de clasificar a Rusia 2018, tras más de tres décadas de no participar en un Mundial.

Pero aunque nosotros aún tengamos esperanza, hay varios países que ya quedaron fuera de Rusia 2018. El más reciente de ellos es Honduras, que perdió por goleada 3-1 frente a Australia, que sí logró un cupo en el Mundial.

Otras selecciones que no llegaron a Rusia 2018 fueron Chile, Camerún, Italia, Holanda, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos. Fue precisamente este último país que no se quedó de brazos cruzados tras no clasificar e ideó una buena alternativa para jugar sea como sea.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos y Soccer United Marketing (SUM) vienen estudiando la posibilidad de organizar un torneo previo a Rusia 2018. Allí solo participarán aquellos equipos que no lograron un cupo en la Copa del Mundo, según fuentes de ESPN FC.

Según Andrew Joseph, periodista deportivo de USA Today, este torneo debería darse en Estados Unidos y desarrollarse al mismo tiempo que Rusia 2018. ‘Es simple: realicen una Copa del Mundo NIT’, aseguró el hombre de prensa.

‘Los partidos serán disputados en los estadios de NFL y MLS. Sería un evento de prueba previo a la Copa Mundial de 2026 y similar a cómo fue la Copa América Centenario 2016’, agregó Andrew Joseph.

Asimismo, el periodista aseguró que la cadena FOX, que pagó 200 millones de dólares por los derechos de las transmisiones en inglés de Rusia 2018, se haría cargo de las transmisiones. ¿El objetivo? Tratar de compensar la pérdida de ingresos publicitarios y captar a más fans de balompié en Estados Unidos.

Finalmente Joseph aseguró que la diferencia horaria con Rusia, casi 12 horas, le daría a los canales la posibilidad de transmitir ambos torneos sin ningún problema. ‘Con la Copa del Mundo NIT, habrá mucho dinero para ganar y una chance de no desperdiciar un ciclo de trabajo competitivo internacional’, agregó.

