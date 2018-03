Rusia 2018: Los futbolistas de la selección peruana que no estarán en el Álbum Panini [FOTOS]

La empresa editorial italiana, Panini , presentó este lunes el esperado álbum del Mundial Rusia 2018 en Perú que saldrá a la venta este 22 de marzo en quioscos y lugares autorizados. En esta galería conoce a los futbolistas de la selección peruana que no fueron considerados.



Perú, que vuelve a un Mundial luego de 36 años, se encontrará en las páginas 30 y 31, en el que aparecerán 18 jugadores. Pero, como se sabe, al evento deportivo van 23 seleccionados. ¿Quiénes faltaron en esta afortunada lista?



Primero repasemos los nombres de los que sí aparecerán en el Álbum Panini: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Miguel Trauco, Christian Ramos, Luis Advíncula, Alberto Rodríguez, Miguel Araujo, Christian Cueva, Renato Tapia, Andy Polo, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Paolo Hurtado, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz y André Carrillo.



Lo que no estarán: Pedro Aquino, Yordy Reyna, Anderson Santamaría, José Carvallo, Nilson Loyola, Luis Abram, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Cristian Benavente y Beto Da Silva.



Pedro Aquino es uno de los jugadores no considerados que más llama la atención, pues tiene más minutos que Andy Polo en la selección peruana en las Eliminatorias Rusia 2018.