Rusia 2018: Jefferson Farfán alquilará casa en Moscú para que sus amigos y familia disfruten del Mundial

Yaco Eskenazi contó que Jefferson Farfán alquilará una casa en Moscú para invitar a sus amigos y familiares y que así disfruten del Mundial. Pero aclaró que si va, dormirá en la casa de los ‘tranquilos y casados’.



“Primero escuché que Natalie dijo que me había dado permiso para ir solo, ahora comentó que sería bonito vivir la experiencia como familia, ojalá se dé”, dijo Yaco Eskenazi la posibilidad de que Jefferson Farfán rente una vivienda en Moscú.



De repente Jefferson te invita...

No... Él tiene que estar concentrado en llegar 10 puntos al Mundial y casi ni le hablo del tema. Sé que va a alquilar una casa para invitar a sus amigos y le he dicho que, al menos, en esa casa el sillón es mío. Ahora hay que ver cómo llegamos hasta allá. Ojalá pueda ir.



¿Y cuál será el requisito para llevar a sus amigos a esa casa que va a alquilar?

No sé. Yo voy a la casa de los tranquilos, de los casados. Él siempre me cuida y cuando me ha invitado ha sido con mi esposa.



Cuando has conversado con él, ¿lo sientes nervioso?

No, olvídate, está más ansioso. Dentro de pocos meses va a cumplir uno de sus sueños. Está listo, como dice él, para meter chocolate.